Fiat відправляє у відставку 500X і готує йому одразу дві заміни. У розробці знаходяться моделі під кодовими позначеннями Fiat F364 та UV5

Компанія Fiat має намір незабаром розпрощатися з кросовером 500X, який побудований на базі хетчбека 500. Модель отримає відразу дві заміни, які поки що відомі під кодовими позначеннями F364 та UV5.

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Перший буде компактним паркетником, уніфікованим з електричним Jeep Avenger, а другий розділить платформу з Citroen C3 Aircross і Opel Crossland нового покоління. Як повідомляє Largus.fr, для більшого позашляховика можуть відродити назву Multipla – раніше це ім'я носив «найпотворніший автомобіль у світі».

Fiat 500X вийшов на європейський ринок у 2014 році та став комерційно успішним. Однак життєвий цикл моделі добігає кінця, і в розробці знаходяться відразу два кросовери, які займуть місце 500X в гамі Fiat. Це будуть позашляховики довжиною 4,2 та 4,4 метра.

Очікується, що перший назвуть Fiat 600 (поки йому надано індекс F364) і він буде в тому числі електричним: для цього планується використовувати платформу та агрегати нещодавно представленого Jeep Avenger. При цьому новинка матиме звичайні версії з ДВС, уніфіковані з DS 3 (обидві марки входять до складу концерну Stellantis). Виробництво Fiat 600 організують на заводі Stellantis у Польщі – це станеться вже 2023 року.

А в 2025 році світ побачить більший кросовер завдовжки 4,4 метри, побудований на архітектурі Citroen C3 Aircross та Opel Crossland. Європейські журналісти пророкують моделі назву Nuovo Multipla, запозичену у легендарної Multipla, відомої як «найпотворніший автомобіль у світі». Складання цього кросовера здійснюватиметься на потужностях Stellantis у Туреччині та його запропонують у п'яти- та семимісцевому виконаннях.

Також у найближчих планах Fiat – випуск електрокара Topolino, який стане аналогом Citroen AMI , а також оновлення Panda, намічене на кінець 2024 року – цей проект має внутрішньозаводський код F1H.