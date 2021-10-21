Новинка була створена для ринків Південної Америки.

Fiat Pulse – представник кросоверів B-класу, створений на основі хетчбека Argo, який є ітерацією європейського Punto в Латинській Америці.

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Від спорідненого хетчбека Argo та седана Cronos на тій же платформі кросовер відрізняється як зовнішнім дизайном, так і оснащенням та інтер’єром. “Пульс” отримав цифрову панель приладів на семидюймовому екрану та 10,1-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу. Мультимедійний центр використовує останню версію програмного забезпечення Uconnect.

Базова версія Fiat Pulse оснащується 1,3-літровим 109-сильним мотором без наддуву та п'ятиступеневою механікою або варіатором. Дорожчі виконання отримали 1-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 120 к.с., який поєднується з 6-швидкісним “автоматом”.

Паркетник Fiat Pulse вже надійшов у продаж на ринках країн Латинської Америки. У Бразилії новинка коштує від 79 990 реалів, що конвертується у 14 353 доларів або 12 345 євро, якби він продавався у Європі де міг би скласти конкуренцію Dacia Sandero Stepway, котрий в Німеччині коштує від 12 790 євро.