Новинка была создана для рынков Южной Америки.

Fiat Pulse – представитель кроссоверов B-класса, созданный на основе хэтчбека Argo, который является итерацией европейского Punto в Латинской Америке.

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От родственного хэтчбека Argo и седана Cronos на той же платформе кроссовер отличается как внешним дизайном, так и оснащением и интерьером. “Пульс” получил цифровую панель приборов на семидюймовом экране и 10,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Мультимедийный центр использует последнюю версию программного обеспечения Uconnect.

Базовая версия Fiat Pulse оснащается 1,3-литровым 109-сильным мотором без наддува и пятиступенчатой механикой или вариатором. Более дорогие исполнения получили 1-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 120 л. с., который сочетается с 6-скоростным “автоматом”.

Паркетник Fiat Pulse уже поступил в продажу на рынках стран Латинской Америки. В Бразилии новинка стоит от 79 990 реалов, что конвертируется в 14 353 долларов или 12 345 евро, если бы он продавался в Европе, где мог бы составить конкуренцию Dacia Sandero Stepway, который в Германии стоит от 12 790 евро.