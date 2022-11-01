Fiat отправляет в отставку 500X и готовит сразу две замены. В разработке находятся модели под кодовыми обозначениями Fiat F364 и UV5.

Компания Fiat намерена вскоре распрощаться с кроссовером 500X, построенным на базе хэтчбека 500. Модель получит сразу две замены, которые пока известны под кодовыми обозначениями F364 и UV5.

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Первый станет компактным паркетником, унифицированным с электрическим Jeep Avenger, а второй разделит платформу с Citroen C3 Aircross и Opel Crossland нового поколения. Как сообщает Largus.fr, для большего внедорожника могут возродить название Multipla – раньше это имя носил самый «безобразный автомобиль в мире».

Fiat 500X вышел на европейский рынок в 2014 году и стал коммерчески успешным. Однако жизненный цикл модели подходит к концу, и в разработке находятся сразу два кроссовера, которые займут место 500X в гамме Fiat. Это будут внедорожники протяженностью 4,2 и 4,4 метра.

Ожидается, что первый назовут Fiat 600 (пока ему предоставлен индекс F364) и он будет в том числе электрическим: для этого планируется использовать платформу и агрегаты недавно представленного Jeep Avenger. При этом новинка будет иметь обычные версии по ДВС, унифицированные с DS 3 (обе марки входят в состав концерна Stellantis). Производство Fiat 600 организуют на заводе Stellantis в Польше – это произойдет уже в 2023 году.

А в 2025 году свет увидит более крупный кроссовер длиной 4,4 метра, построенный на архитектуре Citroen C3 Aircross и Opel Crossland. Европейские журналисты прочат модели название Nuovo Multipla, заимствованное у легендарной Multipla, известной как «самый безобразный автомобиль в мире». Составление этого кроссовера будет производиться на мощностях Stellantis в Турции и его предложат в пяти- и семиместном исполнениях.

Также в ближайших планах Fiat – выпуск электрокара Topolino, который станет аналогом Citroen AMI, а также обновление Panda, намеченное на конец 2024 года – этот проект имеет внутризаводской код F1H.