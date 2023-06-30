Компанія Fiat розсекретила рамний пікап Fiat Titano, який став перелікованою версією Peugeot Landtrek.

Рамний Fiat Titano схожий на Peugeot Landtrek. Новинку показали на офіційних фотографіях до презентації.

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Fiat Titano отримав оригінальний дизайн передньої частини, але за габаритами повторює Peugeot Landtrek та Changan Hunter Pro. Довжина складає 5,3 м при колісній базі 3,18 метра. Вантажопідйомність складає близько 1 т.

Автомобіль отримає турбодизель об'ємом 2,2 л, що встановлюється на Fiat Ducato. Привід буде заднім або повним, як і Landtrek.

На фотографіях показали аналогову панель приладів із невеликим кольоровим екраном, блок клімат-контролю та додаткові фізичні кнопки, важіль коробки передач та центральний екран мультимедійної системи.