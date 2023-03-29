Минулого місяця стало відомо, що в Україні офіційно продаватиметься пікап Peugeot Landtrek, а сьогодні українське представництво французької марки оприлюднило ціни на цю модель в гривнях.

В Україні Peugeot Landtrek запропонують з турбодизельним двигуном 1,9 л потужністю 150 к.с. та 350 Нм крутного моменту та механічною коробкою передач. Всі пікапи будуть виключно повнопривідними та з подовженою кабіною на 5 місць. Комплектацій дві – Active та Allure.

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Active включає наступне обладнання: круїз-контроль з обмежувачем швидкості, ABS, ESP, систему допомоги на підйомі, камеру заднього виду та датчик паркування, протитуманні фари, а також 17-дюймові легкосплавні диски, кондиціонер, мультимедійну систему з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм тощо.

Allure додатково запропонує систему моніторингу тиску в шинах, попередження про зміну смуги руху, систему безключового доступу, передній датчик паркування з камерою 360° огляду, підігрів зовнішніх дзеркал, передні та задні денні ходові вогні, датчики світла та дощу, 18-дюймові легкосплавні диски.

Вартість Peugeot Landtrek в стартовій комплектації Active – 1 276 500 грн. За пікап в комплектації Allure треба буде заплатити 1 366 800 грн.