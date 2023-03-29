В прошлом месяце стало известно, что в Украине будет официально продаваться пикап Peugeot Landtrek, а сегодня украинское представительство французской марки обнародовало цены на эту модель в гривнах.

В Украине Peugeot Landtrek будет предложен с турбодизельным двигателем 1,9 л мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента и только механической коробкой передач. Все пикапы будут исключительно полноприводными и с удлиненной кабиной на 5 мест. Комплектаций две – Active и Allure.

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Active включает следующее оборудование: круиз-контроль с ограничителем скорости, ABS, ESP, систему помощи на подъеме, камеру заднего вида и датчик парковки, противотуманные фары, а также 17-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. .

Allure дополнительно предложит систему мониторинга давления в шинах, предупреждение об изменении полосы движения, систему бесключевого доступа, передний датчик парковки с камерой 360° обзора, подогрев наружных зеркал, передние и задние ходовые огни, датчики света и дождя, 18-дюймовые легкосплавные диски.

Стоимость Peugeot Landtrek в стартовой комплектации Active – 1276500 грн. За пикап в комплектации Allure нужно будет заплатить 1 366 800 грн.