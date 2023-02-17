Новинка створена на базі китайського Changan Kaicheng F70.

Дизельний пікап Peugeot Landtrek невдовзі почне продаватись в офіційних салонах в Україні. Пікап під французькою маркою – це перелицьована китайська модель Changan Kaicheng F70, яка для України виробляється на заводі в Тунісі.

Зовні пікапи під китайським та французьким брендом відрізняються оформленням передньої частини кузова, декором, логотипами та оснащенням. Changan виготовляється з різними кабінами та довжиною кузова, але в Україні Peugeot Landtrek буде лише з подвійною кабіною довжиною 5,33 м.

Також цікаво Peugeot Landtrek: конструкція та хараткристики

Автомобіль дозволяє завантажувати 2 євро-піддони, адже відкритий кузов має розмір 1,63 х 1,60 м, ширина між колісними арками становить 1,22 м, а висота бортів 500 мм, вантажопідйомність – 1 000 кг. Максимально допустима маса автомобіля з причепом дорівнює 5 500 кг.

Для українського ринку новинка пропонується виключно з приводом 4х4. Крім того, в салоні автомобіля встановлений обертовий перемикач, за допомогою якого можна вибрати один з двох режимів роботи повного приводу:

- 4H (4 High) – для стандартного використання повного приводу на хороших дорогах і в умовах легкого бездоріжжя;

- 4L (4 Low) – для використання повного приводу в важких умовах експлуатації. Завдяки наявності понижуючого ряду з співвідношенням 2,7: 1, система повного приводу в даному режимі дозволяє помітно збільшити крутний момент на колесах, що особливо важливо при русі в умовах важкого бездоріжжя.

Нарешті, автомобіль оснащений заднім диференціалом з системою eLocker, яка спрацьовує автоматично при пробуксовці одного із задніх коліс. Кут в’їзду становить 290, а кут з’їзду – 26,70.

Дизельний двигун з робочим обсягом 1,9 л і потужністю 150 л.с., який оснащений турбокомпресором зі змінною геометрією. Його крутний момент досягає 350 Нм, машина комплектується лише 6-ст. МКП. Турбодизель має ланцюговий привід ГРМ, двигун відрізняється низьким рівнем шуму і внутрішнього тертя. Витрата палива в комбінованому циклі для даного мотора становить 8,2 л на 100 км.

В салоні – 10-дюймовий сенсорний HD-дисплей, підтримка Apple CarPlay ™ і Android Auto ™, вбудований накопичувач пам'яті на 10 ГБ, роз'єм USB, підтримка Bluetooth, вбудована навігаційна система, автоматичний 2-зонний клімат-контроль.

Безпеку людей всередині автомобіля забезпечують шість подушок безпеки, а також ESP з розширеною функціональністю:

система Hill Descent Control, яка підтримує низьку швидкість автомобіля при спуску і дозволяє зосередитися виключно на кермі, не відволікаючись на гальмування;

система Trailer Swing Control, яка контролює небажану розкачку причепа при їзді по трасі (ESP включається в роботу негайно, стабілізуючи автомобіль і причеп).

Автомобіль стандартно пропонує задню камеру, а в топовій комплектації – круговий огляд на 360°. Вартість моделі в Україні стане відома згодом.