Новинка создана на базе китайского Changan Kaicheng F70.

Дизельный пикап Peugeot Landtrek скоро начнет продаваться в официальных салонах в Украине. Пикап с французской маркой – это перелицованная китайская модель Changan Kaicheng F70, которая для Украины производится на заводе в Тунисе.

Внешне пикапы под китайским и французским брендом отличаются оформлением передней части кузова, декором, логотипами и оснащением. Changan производится с разными кабинами и длиной кузова, но в Украине Peugeot Landtrek будет только с двойной кабиной длиной 5,33 м.

Также интересно Peugeot Landtrek: конструкция и характеристики

Автомобиль позволяет загружать 2 европоддона, ведь открытый кузов имеет размер 1,63 х 1,60 м, ширина между колесными арками составляет 1,22 м, а высота бортов 500 мм, грузоподъемность – 1 000 кг. Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом равна 5500 кг.

Для украинского рынка новинка предлагается исключительно с приводом 4х4. Кроме того, в салоне автомобиля установлен вращающийся переключатель, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов работы полного привода:

- 4H (4 High) – для стандартного использования полного привода на хороших дорогах и в условиях легкого бездорожья;

- 4L (4 Low) – для использования полного привода в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря наличию понижающего ряда с соотношением 2,7:1, система полного привода в данном режиме позволяет заметно увеличить крутящий момент на колесах, что особенно важно при движении в условиях тяжелого бездорожья.

Наконец автомобиль оснащен задним дифференциалом с системой eLocker, который срабатывает автоматически при пробуксовке одного из задних колес. Угол въезда составляет 290, а угол съезда – 26,70.

Дизельный двигатель с рабочим объемом 1,9 л и мощностью 150 л.с., оснащенный турбокомпрессором со сменной геометрией. Его крутящий момент достигает 350 Нм, машина комплектуется только 6-ст. МКП. Турбодизель имеет цепной привод ГРМ, двигатель отличается низким уровнем шума и внутреннего трения. Расход топлива в комбинированном цикле для данного двигателя составляет 8,2 л на 100 км.

В салоне – 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей, поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™, встроенный накопитель памяти на 10 ГБ, разъем USB, поддержка Bluetooth, встроенная навигационная система, автоматический 2-зонный климат-контроль.

Безопасность людей внутри автомобиля обеспечивают шесть подушек безопасности, а также ESP с расширенной функциональностью:

система Hill Descent Control, которая поддерживает низкую скорость автомобиля при спуске и позволяет сосредоточиться исключительно на руле, не отвлекаясь на торможение;

система Trailer Swing Control, контролирующая нежелательную раскачку прицепа при езде по трассе (ESP включается в работу немедленно, стабилизируя автомобиль и прицеп).

Автомобиль стандартно предлагает заднюю камеру, а в топовой комплектации – круговой обзор на 360°. Стоимость модели в Украине станет известна со временем.