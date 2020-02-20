Три версії кузова, вантажопідйомність у тонну і повний привід.

Без традиційної тізерної кампанії та гучних презентацій французька марка виводить абсолютно нову для себе модель у нетиповому форм-факторі – пікап.

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Марка Peugeot в сегменті комерційної техніки займає не найсильніші позиції, однак “каблучки” та мінівени з левом користуються сталим попитом у Європі. Зате на інших континентах французька марка вже досить давно і успішно продає робочі конячки з кузовом пікап. Можна пригадати старенькі моделі 404 та 504, Hoggar на базі 207, а також пікап із назвою Pick Up для африканського континенту, випущений три роки тому. Остання новинка, як і решта пікапів Peugeot, призначена для ринків Латинської Америки та Африки на південь від Сахари.

Peugeot Landtrek пропонуватимуть у трьох кузовних версіях: з дводерною та чотиридверною кабіною й бортовим кузовом, а також з відкритим шасі. При цьому бортова версія з одинарною кабіною буде доступна для замовлення без заднього бампера, з можливістю відкривати задній борт на 180 градусів.

Фото: Peugeot Landtrek / Peugeot

Виробник повідомляє, що на етапі розробки пікап пройшов 2 мільйони кілометрів усіма типами поверхні. Landtrek має ширину 1,92 метра, довжину 5,39 метра для дводверної кабіни та 5,33 метра для конфігурації з подвійною кабіною. Він здатен приймати на борт до 1,2 тонн вантажу і буксирувати причіп масою до 3 тонн. Версія з дводверною кабіною має багажник на 3 європалети, а дворядна кабіна залишає в багажнику місце тільки на 2 європалети.

Пікап буде доступний як з приводом 4x2, так і в конфігурації 4x4. Дорожній просвіт становить 235 мм. У списку силових агрегатів значаться 2,4-літровий бензиновий мотор на 210 к.с. і 320 Нм, а також 1,9-літровий дизель з віддачею у 150 к.с. і 350 Нм.



Фото: інтер’єр пікапа Peugeot Landtrek / Peugeot

Всередині Peugeot Landtrek помітні деталі від знайомих нам європейських легковиків марки, наприклад, рульове колесо від кросовера 3008 або 10-дюймовий сенсорний екран від 508. Оснащення пікапа електронікою практично не поступається тим же європейським кросоверам: Landtrek доступні автоматичний двозонний клімат-контроль, світлодіодна оптика, до чотирьох камер відеоогляду, система допомоги на спуску, шість подушок безпеки, ESP та попередження про виїзд зі смуги руху.



У дилерів Peugeot Landtrek повинен з’явитись до кінця року, вартість новинки не була названа. Продавати пікап у Європі виробник не планує.

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