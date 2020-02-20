Три версии кузова, грузоподъемность в тонну и полный привод.

Без традиционной тизерной кампании и громких презентаций французская марка вывела на рынок абсолютно новую для себя модель в нетипичном форм-факторе – пикап.

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Марка Peugeot в сегменте коммерческой техники занимает не самые сильные позиции, однако "кольца" и минивэны со львом пользуются устойчивым спросом в Европе. Зато на других континентах французская марка уже достаточно давно и успешно продает рабочие лошадки с кузовом пикап. Можно вспомнить старенькие модели 404 и 504, Hoggar на базе 207, а также пикап под названием Pick Up для африканского континента, выпущенный три года назад. Последняя новинка, как и остальные пикапы Peugeot, предназначена для рынков Латинской Америки и Африки к югу от Сахары.

Peugeot Landtrek будут предлагать в трех кузовных версиях: с двухдверной и четырехдверный кабиной и бортовым кузовом, а также с открытым шасси. При этом бортовая версия с одинарной кабиной будет доступна для заказа без заднего бампера, с возможностью открывать задний борт на 180 градусов.

Фото: Peugeot Landtrek / Peugeot

Производитель сообщает, что на этапе разработки пикап прошел 2 миллиона километров всеми типами поверхности. Landtrek имеет ширину 1,92 метра, длину 5,39 метра для двухдверной кабины и 5,33 метра для конфигурации с двойной кабиной. Он способен принимать на борт до 1,2 тонн груза и буксировать прицеп массой до 3 тонн. Версия с двухдверной кабиной имеет багажник на 3 европаллеты, а двухрядная кабина оставляет в багажнике место только на 2 европаллеты.

Пикап будет доступен как с приводом 4x2, так и в конфигурации 4x4. Дорожный просвет составляет 235 мм. В списке силовых агрегатов значатся 2,4-литровый бензиновый мотор на 210 л.с. и 320 Нм, а также 1,9-литровый дизель с отдачей в 150 л.с. и 350 Нм.

Фото: интерьер пикапа Peugeot Landtrek / Peugeot

Внутри Peugeot Landtrek заметны детали от знакомых нам европейских легковушек марки, например, рулевое колесо от кроссовера 3008 или 10-дюймовый сенсорный экран от 508. Оснащение пикапа электроникой практически не уступает тем же европейским кроссоверам: Landtrek доступны автоматический двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, до четырех камер видеообзора, система помощи на спуске, шесть подушек безопасности, ESP и предупреждения о выезде из полосы движения.

У дилеров Peugeot Landtrek должен появиться до конца года, стоимость новинки не была названа. Продавать пикап в Европе производитель не планирует.

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