Модель е-2008 будет представлена на украинском рынке в единой топ-комплектации за 1 369 000 грн.

Peugeot представляет в Украине свой самый популярный кроссовер 2008, который теперь доступен полностью в электрическом исполнении.

Фирменной особенностью автомобиля являются передние фары в стиле «клыков льва», а задние фонари с тройными светодиодными полосками, стилизованными под «когти льва».

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Главная отличительная черта интерьера е-2008 – фирменная концепция салона i-Cockpit® 3D с голографическим дисплеем: важная для водителя информация отображается не в одной плоскости, как на стандартных приборных панелях, а будто парит в воздухе перед водителем.

Электрокроссовер Peugeot е-2008 оснащен электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм, благодаря которому развивает максимальную скорость в 150 км/ч, разгоняется от 0-100 км/ч за 9 секунд.

Все шины Continental разработаны так, чтобы подходили для электромобилей. Они обеспечивают безопасные поездки, вне зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Рекламна інформація

На одном заряде аккумулятор может пройти 307-330 км (WLTP) – именно такой нормативный запас хода снабжает аккумулятор емкостью 50 кВт, работающим с напряжением 350 вольт. Для зарядки батареи от 20% до 80% емкости требуется 30 минут при использовании быстрой зарядки мощностью 100 кВт или около пяти часов для заряда до 100% при использовании зарядного устройства типа Wallbox.

Полностью электрический Peugeot е-2008 будет предлагаться на украинском рынке в единой топовой комплектации GT. Он будет иметь системы ABS, ESP, пакет «Безопасность» (адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки "Stop&Go", система предупреждения столкновения и экстренного торможения в городском цикле движения "Active Safety Brake", активная система удержания в полосе движения "Lane Positionning" Assist" и распознавание усталости водителя). Что касается комфорта, то у новинки передние и задние датчики парковки, задняя камера и т.д.

Благодаря фирменному приложению MyPeugeot владелец может контролировать параметры авто и отслеживать важную информацию: Статистика, Мои поездки, Обслуживание, Автомобиль.

Доступное дополнительное оборудование включает 18-дюймовые легкосплавные диски с бриллиантовым напылением, панорамный люк и сигнализацию. Стоимость полностью электрического Peugeot е-2008 в топовой комплектации GT стартует с 1369000 грн.