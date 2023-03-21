Модель е-2008 буде представлено на українському ринку в єдиній топ-комплектації за 1 369 000 грн.

Peugeot представляє в Україні свій найпопулярніший кросовер 2008, який тепер доступний у повністю електричному виконанні.

Фірмовою особливістю автомобіля є передні фари в стилі «іклів лева», а задні ліхтарі з потрійними світлодіодними смужками, стилізованими під «кігті лева».

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Головна відмінна риса інтер'єру е-2008 - фірмова концепція салону i-Cockpit® 3D з голографічним дисплеєм: важлива для водія інформація відображається не в одній площині, як на стандартних приладових панелях, а ніби-то зображена в повітрі перед водієм.

Електрокросовер Peugeot е-2008 оснащений електромотором потужністю 100 кВт (136 л.с.) з обертальним моментом 260 Нм, завдяки якому розвиває максимальну швидкість у 150 км/год, розганяється від 0-100 км/год за 9 секунд.

Усі шини Continental розроблені таким чином, щоб підходили для електромобілів. Вони забезпечують безпечні поїздки, незалежно від дорожніх умов і стилю водіння. Рекламна інформація

На одному заряді акумулятор може пройти 307-330 км (WLTP) – саме такий нормативний запас ходу забезпечує акумулятор ємністю 50 кВт, що працює з напругою 350 вольт. Для заряджання батареї від 20% до 80% ємності потрібно 30 хвилин при використанні «швидкої» зарядки потужністю 100 кВт або близько п'яти годин для заряду до 100% при використанні зарядного пристрою типу Wallbox.

Повністю електричний Peugeot е-2008 буде пропонуватися на українському ринку в єдиній топовій комплектації GT. Він матиме системи ABS, ESP, пакет «Безпека» (адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки "Stop&Go", система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху "Active Safety Brake", активна система утримання в смузі руху "Lane Positionning Assist" та розпізнавання втоми водія). Щодо комфорту, то новинка має передні та задні датчики паркуванні, задню камеру тощо.

Завдяки фірмовому додатку MyPeugeot власник мож контролювати параметри авто і відстежувати важливу інформацію: «Статистика», «Мої поїздки», «Обслуговування», «Автомобіль».

Доступне і додаткове обладнання, що включає 18-дюймові легкосплавні диски з діамантовим напиленням, панорамний люк та сигналізацію. Вартість повністю електричного Peugeot е-2008 в топовій комплектації GT стартує з 1 369 000 грн.