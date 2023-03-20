Більшість світових автовиробників готують у 2023 році новинки в галузі електромобілів.

У 2023 році очікується вихід на ринок десятки нових моделей електромоблів.

Напевне, найбільш очікувана новинка серед електромобілів у цьому році – вихід на ринок Tesla Cybertruck. Цей електропікап став найбільш очікуваним електромобілем останніх років.

Нагадаємо, що на Tesla повернули кругле кермо

Великою кількістю прем’єр здивує німецький автопром. Volkswagen Group анонсує багато нових моделей від брендів Volkswagen, Audi і Porsche.

Audi оголосила про повністю оновлену лінійку електромобілів з флагманом Audi A6 e-tron. Сімейний електромобіль Audi змагатиметься з майбутнім BMW i5 за місце в серцях німецьких шанувальників автомобілів.

Електричний седан BMW 5-ї серії має з’явитися в шоу-румах цього жовтня, а наступного року за “підтягнеться” і універсал.

Volkswagen готується збагатити модельний ряд ID. – найбільшою моделлю буде ID.7, а найменшим – ID.2.

Попри зростаючу популярність електромобілів у світі, стартапи, які працюють у цьому напрямку, переживають не кращі часи. Зокрема, Canoo і Faraday Future знаходяться в найбільш небезпечному становищі, а Aptera, Nikola і Lordstown теж мають серйозні проблеми.

Faraday Future планувала розпочати поставки FF91 Futurist у квітні та все ще впевнена, що зможе це зробити. Fisker має кращі можливості для початку поставок Ocean, хоча компанії довелося скоротити кількість функцій, щоб вкластися в термін.

Корейські автовиробники Hyundai та Kia мають проблеми з продажами на американському ринку, однак не припиняють плодити нові моделі електромобілів.

Ioniq 6 вже можна купити в Україні, слідом за ним надійде Hyundai Kona EV. Kia нещодавно показала перші фотографії EV9 і має намір почати продажі вже в цьому році.

У 2023 році GM планує випустити SUV-версію Hummer разом із низкою доступних електромобілів, таких як Chevrolet Blazer EV та Equinox EV.

Найочікуванішим випуском цього року є Chevrolet Silverado EV, спроба GM завоювати шматок прибуткового ринку повнорозмірних пікапів.

Ford готується анонсувати свій кросовер середнього розміру на базі “фольксвагеновської” платформи MEB 21 березня. Про нього мало інформації, хоча навряд чи він сильно відрізнятиметься від Volkswagen ID.4.

Ще один електрокар, який очікується цього року, — це Polestar 3, який технічно буде схожим на Volvo EX90. Шведський (чи китайський?) кросовер стане першою моделлю бренду, виготовленою в США на заводі Volvo у Південній Кароліні. За відповідної ціни Polestar 3 повинен стати одним із руйнівників ринку електромобілів у найближчі роки.

Японські виробники автомобілів знаходяться у ролі відстаючих. Toyota працює над своєю платформою електромобілів наступного покоління та готується випустити Lexus RZ у США як розкішну версію bZ4X.

Honda співпрацює з GM, щоб запропонувати кросовери на базі Ultium, включаючи Prologue EV, запланований на наступний рік.