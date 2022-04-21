Lexus представив RZ 450e — абсолютно новий електричний кросовер, розроблений з нуля. Він буде доступний для попереднього замовлення в Європі у другому півріччі 2022 року, а перші поставки очікуються на початку 2023 року.

Електричний Lexus RZ 450e покликаний забезпечити водію безшумність і задоволення від кермування, притаманні Lexus. Однією з технологій, що забезпечують ці відчуття, стало поєднання електронного привода керма “Керування одним рухом” (One Motion Grip) та рульового колеса у формі штурвала.

Також неймовірний досвід за кермом забезпечується передньою та задньою електроосямим (e-Axle), які розподіляють крутний момент у новій системі повного привода Lexus DIRECT4.

Також цікаво усі подробиці про нову BMW 7-Series

Керованість і швидкі реакції на дії водія досягаються завдяки спеціальній новій платформі для електромобілів. Вона забезпечує високу жорсткість кузова, низький центр ваги та довгу колісну базу. Потужна літій-іонна акумуляторна батарея повністю інтегрована у шасі під підлогою, а її якість ретельно контролюється для збереження показників протягом тривалого часу.

Платформа й електрична трансмісія теж розширили свободу дизайнерських рішень. В екстер’єрі автомобіля фамільна веретеноподібна форма решітки втілена у веретеноподібній формі кузова. Салон Lexus RZ 450e — це світлий і відкритий простір, одночасно простий і розкішний. Такий образ бездоганно поєднує у собі філософію гостинності Lexus — Омотенаші — та майстерність Такумі.

Електричний та екологічний

Нова модель є ще одним кроком Lexus на шляху бренда до досягнення вуглецевої нейтральності та сталого мобільного суспільства. Йдеться не лише про нульові викиди під час руху. Вуглецева нейтральність охоплює весь життєвий цикл Lexus RZ 450e: від закупівлі деталей, виробництва й експлуатації автомобіля до його можливої утилізації. На заводі Lexus Motomachi, де і виготовляється Lexus RZ 450e, у процесах, які характеризуються найбільшим рівнем викидів, уже впроваджені нові екологічні методи виробництва.

Окрім того, модель RZ 450e є черговим кроком Lexus на шляху до того, щоб стати на 100% електричним брендом у Західній і Центральній Європі до 2030 року.

Зовнішній дизайн

Lexus скористався новими можливостями для дизайну автомобілів, які пропонують електричні технології. RZ значно відрізняється від звичайних автомобілів завдяки новій концепції дизайну Lexus. Цей стилістичний підхід знаходить втілення в унікальному зовнішньому вигляді та пропорціях, народжених динамічними характеристиками автомобіля.

Концепція дизайну “Плавний рух E-motion” втілює собою притаманний електромобілям високий крутний момент і плавне прискорення під час руху. Нова форма кузова віддзеркалює дух технологічної еволюції, функціональності та технічних показників.

Дизайн передньої частини автомобіля одразу дає зрозуміти, що Lexus RZ 450e — це саме електромобіль. Через відсутність двигуна внутрішнього згоряння капот був опущений, а повітрозабірники зменшені. Веретеноподібна решітка радіатора, яка залишалася фамільною рисою Lexus протягом останнього десятиліття, стала тривимірною і знайшла втілення у дизайні кузова автомобіля.

Та зона бампера, де мала би бути решітка радіатора, пофарбована у колір кузова і має градієнтний перехід у затемнення в бічних зонах під фарами.

Гнучкість у дизайні також дозволила зробити передні крила над колесами більш виразними. Цей ефект посилюється, якщо обрати нове двоколірне рішення, у якому дах і частину капота пофарбовано у чорний колір.

Фари нової конструкції уніфіковані з веретеноподібною передньою частиною автомобіля. Ультратонкі фари підкреслюють L-подібний мотив денних ходових вогнів, а лампи фар головного світла та покажчиків поворотів відтепер менше впадають в око.

Бічний силует автомобіля плавно піднімається до задньої частини. “Загострена” передня частина створює відчуття потужності та динаміки. Водночас “могутня” задня частина підкреслює, що Lexus RZ 450e — це кросовер із притаманними йому комфортним внутрішнім простором і чудовими ходовими якостями.

До речі тест-драйв Lexus LX

Довга колісна база (2 850 мм) посилює враження від дизайну, підкреслюючи низький центр ваги та чудовий баланс мас. Lexus RZ 450e комплектується 18-дюймовими колісними дисками у стандартній комплектації і 20-дюймовими — у дорожчих версіях.

Те, що Lexus RZ 450e є електромобілем, підкреслено його задньою частиною, яка має стильний і високотехнологічний вигляд. Розділений задній спойлер на даху підкреслює плавність дизайну та сприяє стійкості автомобіля. Довга світлова смуга на всю ширину кузова стала візитівкою Lexus. Тут вона має строгий мінімалістський вигляд: верх і низ зроблено максимально тонкими, щоб створити враження простоти й чіткості.

Ходові характеристики

Для втілення філософії «Характер керування Lexus» (Lexus Driving Signature) конструктори попрацювали над розвитком динамічних властивостей Lexus RZ 450e і посиленням основних автомобільних характеристик: впевненості, контролю та комфорту. Також було доведено до максимуму якості, притаманні електромобілям: швидкі реакції та висока точність.

Фахівці Lexus подбали, аби новий автомобіль завжди чітко реагував на наміри водія, адже саме це робить водіння комфортним і захопливим. Такаші Ватанабе використав поняття «природність» як нову концепцію роботи автомобіля. Він зосередився на забезпеченні природних відчуттів за кермом. Для цього вперше в серійних автомобілях була використана система електронного привода керма «Керування одним рухом» (One Motion Grip), а також нова технологія повного привода DIRECT4. Особливу увагу було приділено забезпеченню гарного огляду дороги та зворотного зв'язку з водієм, а також оперативного контролю за положенням автомобіля в будь-який час.

Нова платформа Lexus для електромобілів

Якість і характеристики нової платформи Lexus RZ 450e — це основа втілення філософії “Характер керування Lexus”. Особливе компонування, менша вага, оптимальний розподіл маси та жорсткість сприяють впевненості водія, керованості та комфорту. Акумуляторна батарея, вбудована у шасі під підлогою салону, допомагає знизити центр ваги. Це, в свою чергу, забезпечує ліпший баланс шасі, керованість і відгук на дії водія.

Під час виробництва нового Lexus RZ 450e використовуються високоміцні матеріали та метали, а також передові процеси для з’єднання елементів. Усе це забезпечує виняткову міцність і невелику вагу, допомагаючи гарантувати точність керування та реакцій, а також комфорт під час їзди.

Контроль шуму та вібрації

Електрична трансмісія генерує менше шуму, через що звуки від їзди та навколишні шуми здаються гучнішими. Завданням інженерів і дизайнерів Lexus RZ 450e стало забезпечення спокою і тиші в салоні. Тому вони ухвалили 3-етапну стратегію: контроль шуму, запобігання його проникненню в салон, приділення особливої уваги звуковому комфорту задніх пасажирів.

Інженери застосували нову версію системи Active sound control. Вона використовує динаміки аудіосистеми для генерації шумоприглушувальних частот у салоні.

Електроосі e-Axle

У Lexus RZ 450e використовуються електроосі e-Axle, вперше представлені у Lexus UX 300e. Це компактний модульний блок, розташований між ведучими колесами. Він складається із електромотора, трансмісії та електронного блоку керування. На Lexus RZ 450e модульний блок встановлюється спереду та ззаду. Він працює у поєднанні з системою повного привода DIRECT4 для регулювання положення автомобіля, тяги та розподілу крутного моменту відповідно до умов руху.

Електроосі e-Axle працюють тихо, ефективно та точно передають потужність. Передній двигун має потужність 150 кВт, а задній — 80 кВт, що дає загальну вихідну потужність 230 кВт. Обидва мають чудову густину потужності завдяки оптимізованій конструкції ротора та статора. Компактні розміри також сприяють компоновці автомобіля, допомагаючи забезпечити більше місця у салоні та вантажному відсіку і оптимально розмістити на своєму місці акумулятор.

Перше застосування системи повного привода DIRECT4

RZ — перша серійна модель Lexus із новою системою DIRECT4, що працює із двома електроосями e-Axle. DIRECT4 — це ексклюзивна технологія Lexus, яка постійно врівноважує тягу всіх чотирьох коліс, автоматично та плавно розподіляючи тягове зусилля. В результаті отримуємо стабільне, інтуїтивно зрозуміле керування, що зміцнює відчуття зв'язку між водієм і автомобілем.

DIRECT4 використовує датчики електронного блоку керування для збору, оцінки та реагування на низку факторів, таких як швидкість автомобіля, кут повороту керма та прискорення кузова. На основі вхідних даних технологія розраховує і миттєво передає відповідний крутний момент до кожної електроосі для забезпечення максимального зчеплення і тягового зусилля. Передача крутного моменту на передню або задню вісь регулюється від 0% до 100% та навпаки за мілісекунди — це швидше, ніж у будь-якій механічній системі.

Завдяки поліпшеній взаємодії між дорожнім покриттям і кермом (або штурвалом) DIRECT4 покращує чутливість керма.

Акумулятор, запас ходу й ефективність

У Lexus RZ 450e застосовано літій-іонний акумулятор, який складається з 96 елементів загальною потужністю 71,4 кВт. Він знаходиться під кузовом як вбудований елемент платформи. Така структура сприяє низькому розташуванню центра тяжіння автомобіля.

Особливу увагу було приділено терміну служби акумулятора, зокрема рівню продуктивності, очікуваному після 10 років експлуатації. Lexus докладає всіх зусиль, щоб модель Lexus RZ 450e зберегла понад 90% ємності акумуляторної батареї протягом цього періоду. Це можливо завдяки низці заходів із забезпечення якості та продуктивності, заснованих на багаторічному досвіді Lexus у галузі технологій керування акумуляторами.

Детальну інформацію про запас ходу автомобіля та час зарядки акумулятора компанія Lexus оприлюднить згодом. Очікується, що Lexus RZ 450e зможе проїхати понад 400 км у комбінованому циклі WLTP.

Для допомоги водіям у збільшенні запасу ходу електромобіля були представлені різні режими керування, в тому числі режим Range. Він працює на енергоощадних характеристиках режиму ECO, додатково налаштовуючи параметри автомобіля, такі як обмеження швидкості, запуск іншої програми з розподілу потужності та вимкнення системи клімат-контролю.

Завдяки зосередженню уваги на вирішальних факторах, зокрема оптимізованій масі автомобіля, потужності та продуктивності акумуляторної батареї, очікуваний рівень споживання енергії Lexus RZ 450e становить менше 18 кВт на 100 км пробігу. Це означає, що нова модель — один із найефективніших електромобілів на ринку.

Перша у світі система електронного привода керма зі штурвалом

Електронна система привода керма «Керування одним рухом» (One Motion Grip) — одна з найвизначніших нових технологій, представлених у моделі Lexus RZ 450е. Механічний зв’язок і кермова колонка залишилися у минулому; натомість Lexus RZ 450e отримав електричне з’єднання для надсилання сигналів з керма до коліс. Як результат — миттєва реакція і точне керування.

Водії відзначать менше розгойдування керма під час руху нерівною дорогою, стабільність керування та легку корекцію в умовах сильного бокового вітру і відмінну прямолінійність траєкторії під час руху похилими поверхнями.

Відчуття керма надважливе для впевненості водія та контролю на дорозі. Інженери Lexus подбали про те, щоб система завжди забезпечувала тактильні відчуття й належну реакцію, підтримуючи надійний зв’язок між водієм та автомобілем. Зокрема, передбачені відмовостійкі процесори й аварійне джерело живлення у випадку втрати основного.

Система «Керування одним рухом» (One Motion Grip), яка буде доступна на топових комплектаціях, передбачена у комбінації зі штурвалом, який замінює традиційне кермо. Технологія вимагає від водія менших зусиль під час руху. Завдяки тому, що кут повороту штурвала від центрального положення до лівого або правого крайнього положення становить лише 150 градусів, більше не потрібно робити зайві рухи, щоб перехоплювати кермо.

Метеликоподібну форму штурвала було розроблено за участі водіїв Такумі. Відгуки допомогли майстрам удосконалити кожну деталь для найкращого відчуття керма.

Завдяки меншим розмірам штурвала водій отримує ширший огляд панелі приладів і дороги. Дизайнери Lexus скористалися цією можливістю, щоб встановити датчики вище і далі, ніж це дозволяло традиційне кермо. У такий спосіб було мінімізовано потребу водія у коригуванні лінії огляду. Це підносить концепцію кокпіта Тазуна на новий рівень, завдяки чому водій зосереджує всю увагу на дорозі.

Дизайн інтер’єру і концепція «Тазуна»

Кокпіт Lexus RZ 450e — результат еволюції філософії «Тазуна». Кокпіт поєднав комфортне положення водія за кермом і правильне розташування приладів, елементів керування та дисплеїв. Усе це створило простір, в якому для керування автомобілем потрібні лише невимушені рухи рук та очей. Принцип натхненний легким рухом поводів, які вершник тримає під час їзди верхи, — саме так звучить визначення «Тазуна». Із введенням електронної системи привода керма «Керування одним рухом» (One Motion Grip), описаної вище, майстри розкрили всі переваги філософії «Тазуна» для водія.

Розташування приладів, проєкційного дисплея та 14-дюймового мультимедійного дисплея також було оптимізовано. Зокрема, було знижено панель приладів, що дозволило покращити огляд дороги перед водієм. Мінімалістичний дизайн є відображенням ефективності електромобіля. У ньому було застосовано менше декоративних елементів, але збережено високоякісні матеріали. Центральна консоль отримала нову поворотну систему керування електронною системою вибору режиму трансмісії (shify-by-wire), що передає загальну простоту дизайну.

Салон було задумано як світлий відкритий простір, посилений навколишнім освітленням із спектром кольорів фонового підсвічування, який можна встановлювати відповідно до настрою. Lexus створив новий ефект декоративного освітлення in-ei («Ін-Еї»), який створює різні візерунки зі світла та тіні на дверних панелях.

Новітні технології

У моделі Lexus RZ 450e компанія застосувала низку передових технологій, орієнтованих на людину. Вони покликані покращити рівень комфорту й атмосферу в салоні, як заповідає філософія гостинності Омотенаші.

Дві технології стали новинками для автомобілів Lexus: панорамний дах із функцією затемнення і спеціальним покриттям для зниження теплового випромінювання, а також система обігрівачів-випромінювачів для салону.

Теплозахисний панорамний дах із функцією затемнення

Панорамний дах, що пропонується у топових комплектаціях, візуально розширює простір і наповнює салон світлом. Скло отримало низькоемісійне покриття, яке відбиває інфрачервоне випромінювання та зменшує нагрівання салону в сонячні дні. Так само ця технологія зберігає тепло в салоні у холодну погоду. Також панорамний дах оснащений електронною функцією затемнення, яка миттєво перемикається з прозорого на непрозорий режим завдяки простому сенсорному керуванню та перешкоджає потраплянню прямого сонячного світла.

Нововведення значно зменшує необхідність вмикати систему кондиціонування для підтримки комфортної температури, а також потребу у складаній сонцезахисній шторці. Ці фактори знижують рівень спожитої енергії Lexus RZ 450e і допомагають зберегти запас ходу.

Обігрівачі-випромінювачі

Нові інфрачервоні обігрівачі розташовані на рівні колін водія та переднього пасажира, під кермовою колонкою та панеллю приладів. Встановлені як додаткова допомога для підігріву сидінь та керма, обігрівачі прискорюють прогрів салону та створюють відчуття теплої ковдри навколо ніг. Як і панорамний дах, вони заощаджують електроенергію, знижуючи навантаження на систему кондиціювання.

Мультимедійна система*

Lexus RZ 450e обладнаний повністю новою мультимедійною платформою Lexus Link зі швидким та інтуїтивно зрозумілим управлінням. Зокрема, новітня система пропонує розширені функції для підключення, ефективного планування подорожей та отримання інформації.

Мультимедійна система оснащена завжди активною хмарною навігацією, яка містить актуальну інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, аварії та умови. Функція розпізнавання голосу розуміє розмовні запити і здатна реагувати на команди навіть в умовах фонового шуму. Модель Lexus RZ 450e оснащена новим бортовим помічником «Hey, Lexus», а смартфон під’єднується через Apple CarPlay та Android Auto.

Модуль передачі даних дозволяє зручно оновлювати та додавати функції бездротової мережі, не зупиняючи електромобіль.

* — не всі функції системи доступні для ринку України

Функції безпеки та допомоги водієві

У Lexus RZ 450e застосовано вдосконалені системи активної безпеки та допомоги водієві. Їх представлено в останньому, третьому поколінні Lexus Safety System+ із модернізованими функціями та розширеними можливостями виявлення ризику аварії.

Подальші вдосконалення нового Lexus RZ 450e налічують систему проактивної допомоги під час керування (Proactive Driving Assist) і новий монітор для перевірки стану водія на ознаки втоми або розсіяної уваги. Система проактивної допомоги під час керування застосовує фронтальну камеру для визначення кута повороту і відповідно регулює положення керма.

Lexus RZ 450e оснащений електронною системою замикання дверей Lexus e-Latch, що дозволяє відчиняти двері в один дотик. Система e-Latch також працює в парі з системою моніторингу сліпих зон автомобіля для безпечного виходу з автомобіля. Функція автоматично блокує відчинення дверцят, якщо виявляє наближення інших автомобілів або велосипедистів. Очікується, що вперше представлена у світі система безпечного виходу допоможе уникнути 95% дорожніх аварій, спричинених відчиненням дверцят.

Зокрема, Lexus RZ 450e отримав цифрове дзеркало заднього огляду, яке забезпечує водію чіткий безперешкодний огляд через підголівники чи габаритний багаж, а також уночі та за поганих погодних умов.