Найбільший седан баварської марки буде доступний як із бензиновими двигунами, так і з повністю електричною силовою установкою на 544 кінські сили.

Компанія BMW представила седан 7-Series сьомого покоління. Флагманська модель баварської марки вперше за свою 45-річну історію буде доступна не лише з двигунами внутрішнього згоряння, а й із повністю електричною силовою установкою.

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Нова BMW 7-Series отримала зовнішність у стилі модернізованого кросовера X7, представленого у середині квітня. Відмінною рисою автомобіля стала дворівнева фронтальна оптика з верхніми подвійними світлодіодними блоками, що виконують функції денних ходових вогнів і динамічних покажчиків повороту. Під ними встановлені основні секції головних матричних фар.

Опції BMW 7-Series 2022

У салоні з'явився величезний вигнутий екран Live Cockpit Plus нового покоління. Він поєднує в собі 12,3-дюймову віртуальну панель приладів і сенсорний екран інформаційно-розважального комплексу діагоналлю 14,9 дюйма.

Як опція в задній частині салону автомобіля можна встановити 31,3-дюймовий екран мультимедіа з роздільною здатністю 8K, а також підтримкою різних сервісів, у тому числі Amazon Prime Video, Twitch, Red Bull, Tubi, Amazon Music, а також News App. Управляти функціоналом системи задні пасажири зможуть за допомогою спеціальних 5,5-дюймових планшетів, інтегрованих у двері.

Двигуни BMW 7-Series 2022

На момент старту продажів нова BMW 7-Series буде доступна з 3,0-літровими рядними наддувними бензиновими «шістками» потужністю 286 і 380 кінських сил. На вершині лінійки розташується версія 760i xDrive з 4,4-літровим твін-турбо V8, що видає 544 к.с. і 750 Нм моменту. У всі мотори тепер інтегрована помірно-гібридна система з 48-вольтовим стартер-генератором, що забезпечує додаткові 12 л. і 200 Нм моменту при різких розгонах.

Крім того, флагманський седан отримав електричну версію i7 з двома агрегатами, встановленими на передній та задній осі. Їхня сумарна потужність практично ідентична віддачі "старшого" бензинового мотора – 544 к.с. та 744 ньютон-метри. Такий автомобіль здатний прискорюватися до сотні за 4,7 сек., а його максимальна швидкість примусово обмежена на позначці 240 км/год.

У стандартне оснащення моделі увійшла адаптивна пневматична підвіска, а також комплекс сучасних електронних помічників, що відповідає автопілоту рівня 2+. Це означає, що електроніка самостійно може контролювати розгони та гальмування, а також змінювати смуги руху залежно від дорожньої ситуації.

Продаж автомобілів стартує восени 2022 року. У США ціни на нову BMW 7-Series починаються від $ 94,3 тис., а електричний седан i7 коштуватиме мінімум $120,3 тис.