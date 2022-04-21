Крупнейший седан баварской марки будет доступен как с бензиновыми двигателями, так и полностью с электрической силовой установкой на 544 лошадиные силы.

Компания BMW представила седан 7-Series седьмого поколения. Флагманская модель баварской марки впервые за свою 45-летнюю историю будет доступна не только с двигателями внутреннего сгорания, но и с полностью электрической силовой установкой.

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Новая BMW 7-Series получила внешность в стиле модернизированного кроссовера X7, представленного в середине апреля. Отличительной чертой автомобиля стала двухуровневая фронтальная оптика с верхними двойными светодиодными блоками, которые выполняют функции дневных ходовых огней и динамических указателей поворота. Под ними установлены главные секции основных матричных фар.

Опции BMW 7-Series 2022

В салоне появился огромный изогнутый экран Live Cockpit Plus нового поколения. Он сочетает в себе 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель и сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса диагональю 14,9 дюйма.

В качестве опции в задней части салона автомобиля можно установить 31,3-дюймовый экран мультимедиа с разрешением 8K, а также поддержкой различных сервисов, включая Amazon Prime Video, Twitch, Red Bull, Tubi, Amazon Music, а также News App. Управлять функционалом системы задние пассажиры смогут с помощью специальных 5,5-дюймовых планшетов, интегрированных в дверь.

Моторы BMW 7-Series 2022

На момент старта продаж новая BMW 7-Series будет доступна с 3,0-литровыми рядными наддувными бензиновыми “шестерками” мощностью 286 и 380 лошадиных сил. На вершине линейки разместится версия 760i xDrive с 4,4-литровым твин-турбо V8, который выдает 544 л.с. и 750 Нм момента. Во все моторы теперь встроена умеренно-гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 12 л. и 200 Нм момента при резких разгонах.

Кроме того, флагманский седан получил электрическую версию i7 с двумя агрегатами, установленными на передней и задней оси. Их суммарная мощность практически идентична отдаче "старшего" бензинового мотора – 544 л.с. и 744 ньютон-метра. Такой автомобиль способен ускоряться до сотни за 4,7 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 240 км/ч.

В стандартное оснащение модели вошла адаптивная пневматическая подвеска, а также комплекс современных электронных помощников, соответствующий автопилоту уровня 2+. Это означает, что электроника самостоятельно может контролировать разгоны и торможения, а также менять полосы движения в зависимости от ситуации.

Продажа автомобилей стартует осенью 2022 года. В США цены на новую BMW 7-Series начинаются с 94,3 тыс., а электрический седан i7 будет стоить минимум $120,3 тыс.