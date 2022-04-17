BMW X7 получил долгожданный фейслифтинг 2023 года. Компания называет это омоложение "Импульсом жизненного цикла" (LCI), поэтому иногда эту модель называют BMW X7 LCI.

BMW на днях представил всю информацию о X7 LCI 2023 года, но выход на мировой рынок начнется в августе.

Прошло четыре года с момента появления первого полноразмерного роскошного внедорожника со значком BMW. Главное в рестайлинге 2023 года – разделенные фары и 23-дюймовые колеса.

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Новая оптика – наиболее заметная часть рестайлинга. Верхняя часть меньше, поскольку используется только для дневных ходовых огней (ГХО) и указателей поворотов, а в нижней – ближний и дальний свет.

Передний бампер также был переработан, как и новая увеличенная решетка радиатора с хромированными вставками. Задняя часть – почти без изменений.

Интерьер также получит некоторые улучшения. Для начала в комплект входит система iDrive 8 с изогнутыми дисплеями размером 12,3 дюйма и 14,9 дюймов соответственно. Управление касанием, голосом и жестами доступно как для водителя, так и для пассажира, и теперь автомобиль может различать их.

Кнопки физического климат-контроля исчезли. Вам придется использовать дисплей, чтобы настроить температуру, но существует автоматическая функция, которая проветривает салон на свой вкус. Кроме того, есть пятизонный автоматический климат-контроль.

Интерьер получает новую панель наружного освещения, которую мы видели на седанах серии 7 и i7. Он использует светодиоды для подсветки некоторых графических элементов и букв X7 или логотипа M для версии M60i. Он также сигнализирует, заблокирован ли автомобиль или разблокирован, и даже показывает входящий телефонный звонок.

Внутреннее освещение имеет выбор из 15 цветов, а не шести, которые теперь доступны на внедорожниках BMW. Воздушные отверстия также были переработаны. Теперь они стройнее и расположены незаметно.

Для X7 LCI BMW решила предложить комфортные сиденья с подогревом спереди, трехсекционная панорамная крыша, предупреждение о переднем столкновении, помощник вождения, круиз-контроль, помощник при парковке и заднем ходе, а также кожу Merino (пока только в Европе) как стандарт.

Обновленный X7 сохранит 530-сильный V8 и рядный шестицилиндровый дизельный двигатель, который мы уже знаем из предыдущего поколения X7. Кроме них, компания добавит в модельный ряд новый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель. Все эти силовые агрегаты электрифицированы 48-вольтовым мягким гибридом, который обеспечивает электрический двигатель на 12 лошадиных сил и целых 200 Нм крутящего момента.

Интересно, что когда вы едете по шоссе накатом в режиме Eco Pro, V8 выключается, а небольшой электродвигатель начинает работать во время движения накатом, помогая экономить топливо.

Пока не существует гибридного плагина (PHEV), ведь батарея для этой системы находится в багажнике. В X7 это место зарезервировано для дополнительных пассажиров. Вот почему X5 будет иметь PHEV, а X7-нет.

BMW X7 2023 года будет поставляться с новой восьмиступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic, которая будет иметь функции Launch Control и Sprint. BMW также установил новый масляный насос трансмиссии и новые торсионные амортизаторы, модификации, которые обещают повышенную эффективность и плавность хода.

Полноприводная система xDrive остается заднеприводной, а xDrive40i сможет работать исключительно на электричестве в течение короткого промежутка времени и на низких скоростях.

SAV можно заказать с пакетом M Sport Pro, чтобы добавить расширенную обивку Shadow Line, тормоза M Sport с черными суппортами и ремни безопасности с контрастной прострочкой. Для шестицилиндровых двигателей BMW также добавляет выхлопную систему M Sport. Существует также каталог запчастей M Performance для тех клиентов, которые хотят добавить немного пикантности.