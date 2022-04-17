BMW X7 отримав довгоочікуваний фейсліфтинг 2023 року. Компанія називає це омолодження "Імпульсом життєвого циклу" (LCI), тому іноді цю модель називають BMW X7 LCI.

BMW на днях представив всю інформацію про X7 LCI 2023 року, але вихід на світовий ринок розпочнеться в серпні.

Минуло чотири роки з моменту появи першого повнорозмірного розкішного позашляховика зі значком BMW. Головне в рестайлінгу 2023 року - розділені фари та 23-дюймові колеса.

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Нова оптика – найбільш помітна частина рестайлінгу. Верхня частина менша, оскільки використовується лише для денних ходових вогнів (ДХО) та покажчиків поворотів, а в нижній — ближнє та дальнє світло.

Передній бампер також був перероблений, як і нова збільшена решітка радіатора з хромованими вставками. Задня частина – майже без змін.

Інтер’єр також отримає деякі покращення. Для початку в комплект входить система iDrive 8 із вигнутими дисплеями розміром 12,3 дюйма та 14,9 дюймів відповідно. Керування дотиком, голосом і жестами доступне як для водія, так і для пасажира, і тепер автомобіль може розрізняти їх.

Кнопки фізичного клімат-контролю зникли. Вам доведеться використовувати дисплей, щоб налаштувати температуру, але існує автоматична функція, яка провітрює салон на свій смак. Крім того, є п’ятизонний автоматичний клімат-контроль.

Інтер’єр отримує нову панель зовнішнього освітлення, яку ми бачили на седанах 7-ї серії та i7. Він використовує світлодіоди для підсвічування деяких графічних елементів і букв X7 або логотипу M для версії M60i. Він також сигналізує, чи автомобіль заблоковано чи розблоковано, і навіть показує вхідний телефонний дзвінок.

Внутрішнє освітлення має вибір з 15 кольорів, а не шести, які зараз доступні на позашляховиках BMW. Повітряні отвори також були перероблені. Тепер вони стрункіші та розташовані непомітно.

Для X7 LCI BMW вирішила запропонувати комфортні сидіння з підігрівом спереду, трисекційний панорамний дах, попередження про переднє зіткнення, помічник водіння, круїз-контроль, помічник при парковці та задньому ході, а також шкіру Merino (поки що тільки в Європі) як стандарт.

Оновлений X7 збереже 530-сильний V8 та рядний шестициліндровий дизельний двигун, який ми вже знаємо з попереднього покоління X7. Окрім них, компанія додасть в модельний ряд новий рядний шестициліндровий бензиновий двигун. Усі ці силові агрегати електрифіковані 48-вольтним м’яким гібридом, який забезпечує електричний двигун на 12 кінських сил та цілих 200 Нм крутного моменту.

Цікаво, що коли ви їдете по шосе накатом у режимі Eco Pro, V8 вимикається, а невеликий електродвигун починає працювати під час руху накатом, допомагаючи економити паливо.

Наразі не існує гібридного плагіна (PHEV), адже що батарея для цієї системи знаходиться в багажнику. У X7 це місце зарезервовано для додаткових пасажирів. Ось чому X5 матиме PHEV, а X7 — ні.

BMW X7 2023 року буде поставлятися з новою восьмиступінчастою спортивною коробкою передач Steptronic, яка матиме функції Launch Control і Sprint. BMW також встановив новий масляний насос трансмісії та нові торсіонні амортизатори, модифікації, які обіцяють підвищену ефективність та плавність ходу.

Повнопривідна система xDrive залишається задньопривідною, а xDrive40i зможе працювати виключно на електриці протягом короткого проміжку часу та на низьких швидкостях.

SAV можна замовити з пакетом M Sport Pro, щоб додати розширену оббивку Shadow Line, гальма M Sport з чорними супортами та ремені безпеки з контрастною прострочкою. Для шестициліндрових двигунів BMW також додає вихлопну систему M Sport. Існує також каталог запчастин M Performance для тих клієнтів, які хочуть додати трішки пікантності.