Серед інших - електричний кросовер на базі платформи Volkswagen MEB.

Навесні Ford оприлюднив амбітні плани щодо переходу на повністю електричні автомобілі в Європі, до 2024 року заплановано не менше семи нових електромобілів. Спочатку на ринок вийдуть два кросовери на базі платформи MEB Volkswagen, перший з яких заплановано на виробництво у Кельні наступного року.



Ford пообіцяв кинути виклик Tesla за домінування у світі електромобілів, і він не може зробити це без успіху в Європі. Не дивно, чому Ford обрав завод у Кельні як головну точку свого просування електромобілів, навіть коштом відмови від двох популярних європейських моделей, Focus і Fiesta.

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Електричний Mustang Mach-E став великим успіхом для Форда. Однак бренду потрібна більш ніж одна успішна модель електромобіля. Саме тут партнерство з Volkswagen може допомогти Ford пришвидшити свою програму електромобілів, створивши два кросовери на архітектурі MEB.

У четвер Ford оприлюднив нову маркетингову стратегію в Європі, а також розкрив ЗМІ деталі електричного кросовера на базі MEB, який зійде з конвеєрів у Кельні. Зілліг поділився тизером майбутнього середньорозмірного кросовера, виготовленого в Кельні (фото вверху). Ілюстрація показує пропорції SUV, який, ймовірно, буде трохи меншим за Kuga/Escape.

Його колега Мартін Сандер, керівник відділу легкових автомобілів Ford of Europe поділився фотографіями прототипу позашляховика майбутнього, частково оголивши передню частину автомобіля.

Наскільки ми можемо судити, середньорозмірний кросовер — це Volkswagen ID.4 в образі Ford, але з більш коробчастим дизайном і грубим зовнішнім виглядом. Його брат, який отримав назву Sports Crossover, базуватиметься на ID.5 і матиме витончений дизайн, схожий на купе.

Обидва кросовери будуть виготовлені в Кельні, причому більший позашляховик запланований на 2023 рік, а купе-позашляховик – у 2024 році. Це здається логічним рішенням, враховуючи зв’язки з німецьким брендом.