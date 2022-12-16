Среди прочих – электрический кроссовер на базе платформы Volkswagen MEB.

Весной Ford обнародовал амбициозные планы по переходу на полностью электрические автомобили в Европе, к 2024 году запланировано не менее семи новых электромобилей. Сначала на рынок выйдут два кроссовера на базе платформы MEB Volkswagen, первый из которых запланирован к производству в Кельне в следующем году.



Ford пообещал бросить вызов Tesla за преобладание электромобилей в мире, и он не может сделать это без успеха в Европе. Неудивительно, почему Ford выбрал завод в Кельне как главную точку своего продвижения электромобилей, даже на средства отказа от двух популярных европейских моделей, Focus и Fiesta.

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Электрический Mustang Mach-E стал большим успехом для Ford. Однако бренду нужна более чем одна успешная модель электромобиля. Именно здесь партнерство с Volkswagen может помочь Ford ускорить свою программу электромобилей, создав два кроссовера на архитектуре MEB.

В четверг Ford обнародовал новую маркетинговую стратегию в Европе, а также раскрыл СМИ детали электрического кроссовера на базе MEB, сошедшего с конвейеров в Кельне. Зиллиг поделился тизером будущего среднеразмерного кроссовера, изготовленного в Кельне (фото вверху). Иллюстрация показывает пропорции SUV, который, вероятно, будет немного меньше Kuga/Escape.

Его коллега Мартин Сандер, руководитель отдела легковых автомобилей Ford of Europe поделился фотографиями прототипа внедорожника будущего, частично обнажив переднюю часть автомобиля.

Насколько мы можем судить, среднеразмерный кроссовер – это Volkswagen ID.4 в образе Ford, но с более коробчатым дизайном и грубым внешним видом. Его брат, получивший название Sports Crossover, будет базироваться на ID.5 и будет иметь утонченный дизайн, похожий на купе.

Оба кроссовера будут изготовлены в Кельне, причем больший внедорожник запланирован на 2023 год, а купе-внедорожник – в 2024 году. Это кажется логическим решением, учитывая связи с немецким брендом.