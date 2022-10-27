Ford, який різко скоротив присутність на російському ринку ще в середині 2019 року, відмовившись від легковиків, тепер іде з нього повністю.

Американський виробник оголосив, що продасть 49-відсоткову частку у спільному підприємстві своєму російському партнеру – компанії «Соллерс» – за номінальною вартістю.

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При цьому подібно до ряду інших іноземних гравців, які цього року вирішили згорнути бізнес у Росії, Ford залишає за собою право зворотного викупу акцій протягом наступних п'яти років – на випадок, «якщо глобальна ситуація зміниться».

Нагадаємо, СП "Соллерс Форд" (створено на основі ТОВ "Форд Соллерс Елабуга" після реструктуризації) призупинило виробництво своєї єдиної моделі Ford Transit та всю супутню діяльність на початку цього березня. Влітку у компанії «Соллерс Авто» змінився головний акціонер, а восени вона оголосила, що збирається виробляти автомобілі під власним брендом. З чуток, це будуть комерційні моделі JAC з іншими шильдиками.

Практично одночасно з «Фордом» про вихід з російського ринку оголосив Mercedes-Benz. Він продасть завод у Підмосков'ї та частки у всіх інших місцевих дочірніх компаніях дилерському холдингу «Автодім». Останній також має намір стати самостійним виробником.