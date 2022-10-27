Ford, резко сокративший присутствие на российском рынке еще в середине 2019 года, отказавшись от легковушек, теперь уходит из него полностью.

Американский производитель объявил, что продаст 49-процентную долю в совместном предприятии своему российскому партнеру – компании Соллерс – по номинальной стоимости.

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При этом подобно ряду других иностранных игроков, решивших в этом году свернуть бизнес в России, Ford оставляет за собой право обратного выкупа акций в течение следующих пяти лет – на случай, «если глобальная ситуация изменится».

Напомним, СП "Соллерс Форд" (создано на основе ООО "Форд Соллерс Элабуга" после реструктуризации) приостановило производство своей единственной модели – Ford Transit – и всю сопутствующую деятельность в начале этого марта. Летом в компании «Соллерс Авто» сменился контролирующий акционер, а осенью она объявила, что собирается производить автомобили под собственным брендом. По слухам, это будут коммерческие модели JAC с другими шильдиками.

Практически одновременно с "Фордом" о выходе с российского рынка объявил Mercedes-Benz. Он продаст завод в Подмосковье и доли во всех других дочерних местных компаниях дилерскому холдингу «Автодом». Последний также намерен стать самостоятельным изготовителем.