Російський завод Mercedes-Benz продано місцевому дилеру. Сума угоди не розголошується.

Mercedes-Benz закрив угоду із продажу заводу під Москвою. На майданчику, ймовірно, розпочнеться випуск китайських автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

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Як зазначає видання, Mercedes-Benz став третім великим виробником легкових автомобілів, що пішов із Росії. До цього реалізували свої активи та залишили його Renault та Nissan. Також у країні закрився завод Toyota.

Концерн продав свій завод у Підмосков'ї та майно дилеру марки ГК "Автодім". Концерн оцінював свої активи в РФ у 2 млрд євро. Автомобільний експерт Володимир Беспалов не може оцінити угоду з урахуванням нинішньої ситуації на авторинку, коли активи продаються за 1 руб.

Постачання автомобілів дорожче 50 тис. євро з ЄС та всіх машин із США до РФ заборонено санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до РФ.

Торік концерн Mercedes-Benz збільшив продажі в РФ на 11%, до 43 тис. машин. За підсумками дев'яти місяців поточного року вони скоротилися на 73% до 9,1 тис. штук.

"Автодім" спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних та люксових автомобілів. Холдинг належить Андрію Ольховському. У серпні в "Автодомі" заявляли про активні переговори з низкою китайських автовиробників щодо ексклюзивного дистрибуторства нових марок у Росії.