Российский завод Mercedes-Benz продан местному дилеру. Сумма сделки не разглашается.

Mercedes-Benz закрыл соглашение о продаже завода под Москвой. На площадке предположительно начнется выпуск китайских автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

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Как отмечает издание, Mercedes-Benz стал третьим крупным производителем ушедших из России легковых автомобилей. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan. Также в стране закрылся завод Toyota.

Концерн продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки "Автодом". Концерн оценивал свои активы в РФ в 2 млрд. евро. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов не может оценить сделку с учетом нынешней ситуации на авторынке, когда активы продаются за 1 руб.

Поставки автомобилей дороже 50 тыс. евро из ЕС и всех машин из США в РФ запрещены санкциями. Также другие ограничения фактически делают невозможным стабильные поставки комплектующих в РФ.

В прошлом году концерн Mercedes-Benz увеличил продажи в РФ на 11% до 43 тыс. машин. По итогам девяти месяцев этого года они сократились на 73% до 9,1 тыс. штук.

"Автодом" специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей. Холдинг принадлежит Андрею Ольховскому. В августе в "Автодоме" заявляли об активных переговорах с рядом китайских автопроизводителей по эксклюзивному дистрибьюторству новых марок в России.