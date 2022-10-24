Культовый вездеход сохранит исключительность с переходом на электротягу.

Босс Mercedes-Benz Ола Каллениус раскрыл подробности об электрическом «Гелике». В разговоре с MotorTrend топ-менеджер дал понять, что "G-Class останется G-классом", то есть сохранит оригинальную конструкцию.

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Каллениус опроверг слухи об унификации будущего EQG с седанами и кроссоверами EQE/EQS: для внедорожника разработают собственную архитектуру. Еще одно отличие от актуальных электрокаров – более эффективная опциональная тяговая батарея.

Mercedes-Benz подтвердили, что для электромобиля EQG будет доступен не только обычный тяговый аккумулятор, но и анодные ячейки с увеличенной на 20-40 процентов плотностью энергии. Впрочем, на старте продаж 2024 года покупатели электрического внедорожника будут ограничены одним вариантом батареи.

Ола Каллениус поделился эмоциями от испытаний раннего электрического прототипа «Гелика». Топ-менеджер заявил, что "это было потрясающе" и намекнул на универсальность будущей модели. Вероятно, босс Mercedes-Benz подразумевал ранее невиданные возможности EQG вроде "танкового разворота".

Концептуальный Mercedes-Benz EQG показали год назад, тогда автопроизводитель подтвердил, что внедорожник сохранит рамную архитектуру и неразрезной мост сзади, а силовая установка «батарейной» версии будет состоять из четырех электромоторов.

По предварительной информации, Mercedes-Benz EQG дебютирует в 2024 году, однако электромобиль не заменит традиционную версию топлива, а дополнит гамму. К дебюту электромобиля семейство G-Class переживет плановый рестайлинг, а вот ультимативный вездеход 4x4² будет выпускаться в «дореформенном» виде.