Ексклюзивний позашляховик зробили в Україні для замовника із Америки.

Підкреслимо, що такий автомобіль насправді єдиний у світі, бо за основу було взято Mercedes G65, а не G63 AMG, як це зроблено в оригіналі.

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Як з’ясували колеги з видання ТопЖир, це помічений раніше 6-колісний Мерседес “Гелендваген”, але нещодавно проєкт завершили остаточно. Авторами цих творінь є Олександр Поліщук і команда, що ведуть YouTube-канал “Джипи Монстри”. Що стосується даного “Гелендвагена”, то він збудований на базі G65 AMG 2017 року виробництва.

За даними українських конструкторів, даний “Гелендваген” 6х6 G65 V12 має німецькі портальні редуктори, оригінальну середню вісь 6х6, систему підкачування коліс, багато карбонових виробів, зоряне небо в салоні та багато іншого. Докладніше дивіться у відео-сюжеті: