Щоправда, він був битий спереду та ззаду, а машину продали на аукціоні Copart.

Найновіший електричний седан Mercedes EQS вже побили і навіть продали в Америці. Перший такий лот нещодавно був проданий на страховому аукціоні Copart.

Це не найдорожча модифікація Mercedes-EQS 450+, адже він задньопривідний, одномоторний, у білому кольорі. До ДТП автомобіль встиг проїхати 2032 милі, тобто 3272 км. Фінальна ставка становила 48 250 доларів. Це вдвічі дешевше, ніж новий – аналогічний електромобіль в Америці коштує від 102,3 тис. доларів.

До речі детальний огляд Mercedes-EQS

Втім, ремонт цього “битка” буде недешевим. Адже в нього розбиті передня та задня частини. І якщо “обличчя” потребує лише заміни навісних елементів, то на “корму” чекають серйозні кузовні роботи. Оскільки деталей з інших аналогічних моделей поки що нема, треба буде купувати нові. А це може обійтися дуже дорого, що включно з вартістю ремонтних робіт сильно здорожчає проєкт з відновлення цього “битка”.



Цікаво, що Mercedes-Benz EQS 450+ вважається найбільш далекобійною версією моделі – на одному заряді він проїжджає 563 км за циклом EPA (а в тестах журналу Edmunds седан проїхав без дозаряджання ще більше – 679 км). Автомобіль оснащується батареєю ємністю 107,8 кВт*год; потужність мотора становить 333 к.с., крутний момент – 568 Нм. Позначка 100 км/год долається за 6,2 секунди, максимальна швидкість – 210 км/год.