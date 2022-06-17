Правда, он был битым спереди и сзади, а машина была продана на аукционе Copart.

Новейший электрический седан Mercedes EQS уже побили и даже продали в Америке. Первый такой лот недавно продали на страховом аукционе Copart.

Это не самая дорогая модификация Mercedes-EQS 450+, ведь он заднеприводный, одномоторный, в белом цвете. До ДТП автомобиль успел проехать 2 032 мили, то есть 3 272 км. Финальная ставка составила 48 250 долларов. Это вдвое дешевле нового – аналогичный электромобиль в Америке стоит от 102,3 тыс. долларов.

Кстати подробный обзор Mercedes-EQS

Впрочем, ремонт этого "битка" будет недешевым. У него ведь разбиты передняя и задняя части. И если "лицо" требует только замены навесных элементов, то "корму" ждут серьезные кузовные работы. Поскольку деталей из других аналогичных моделей пока нет, нужно будет покупать новые. А это может обойтись очень дорого, что, включая стоимость ремонтных работ, сильно удорожает проект по восстановлению этого "битка".

Интересно, что Mercedes-Benz EQS 450+ считается наиболее дальнобойной версией модели – на одном заряде он проезжает 563 км по циклу EPA (а в тестах журнала Edmunds седан проехал без дозарядки еще больше – 679 км). Автомобиль оснащается батареей емкостью 107,8 кВт*ч; мощность мотора составляет 333 л. с., крутящий момент – 568 Нм. Отметка 100 км/ч преодолевается за 6,2 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч.