Технических подробностей о первом в своем роде и первом в классе роскошном электрическом внедорожнике до сих пор нет, но производитель поделился новыми фотографиями предсерийного концепта Maybach EQS и відеооглядом.

Раньше обычные "Мерседесы" становились основами для "Майбахов", но теперь все будет наоборот. Maybach EQS поделится своей платформой с обычными электрическими кроссоверами Mercedes-Benz EQS и спортивными Mercedes-AMG EQS, которые встанут на конвейер раньше него самого – в 2022 году.

Узнайте также: Бренд Genesis раскрыл характеристики электрического GV60

Это будет первым применением для модульной электрической архитектуры Daimler для автомобилей представительского класса и класса люкс. Предсерийный концепт Mercedes-Maybach EQS выйдет на рынок после менее роскошной обычной версии Mercedes-Benz EQS.

Более блестящий, роскошный и дорогой внедорожник от Maybach также отличается двухцветным окрасом кузова и 24-дюймовыми дисками. Логотипы Maybach в центрах колесных дисков не вращаются вместе с колесами, всегда сохраняя свое положение. В лазерных диодных фарах также можно увидеть узор, образованный логотипами бренда.

Фото: Mercedes-Maybach EQS Concept / Daimler

Внутри SUV предлагает самое роскошное убранство и просторный салон с новейшими технологиями для комфорта и безопасности. Декор включает металлическую отделку "розовое золото", лучшую кожу и подсветку, цвет которой можно менять.

Три огромных экрана Hyperscreen и не менее роскошный, чем на задних креслах, декор назначенные водителю. А еще умный ассистент системы MBUX и прямоугольный руль. Надеемся, эта деталь концепта в серийном автомобиле будет заменена на более традиционный руль.

Mercedes-Maybach EQS обещан запас хода около 600 километров на одном заряде и систему скоростной зарядки. Не исключено, что двигатели внедорожник позаимствует у седана EQS, что для кроссовера EQS будет означать мощность в 330 – 515 л. с.