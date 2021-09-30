Технічних подробиць про перший у своєму роді та перший у класі розкішний електричний позашляховик досі немає, але виробник поділився новими фотографіями передсерійного концепта Maybach EQS та відеооглядом.

Раніше звичайні "Мерседеси" ставали основами для "Майбахів", але тепер усе буде навпаки. Maybach EQS поділиться своєю платформою зі звичайними електричними кросоверами Mercedes-Benz EQS та спортивними Mercedes-AMG EQS, які стануть на конвеєр раніше за нього самого – у 2022 році.

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Це буде першим застосуванням для модульної електричної архітектури Daimler для автомобілів представницького класу та класу люкс. Передсерійний концепт Mercedes-Maybach EQS вийде на ринок після менш розкішної звичайної версії Mercedes-Benz EQS.

Більш блискучий, розкішний і дорожчий позашляховик від Maybach також відрізняється двоколірним забарвленням кузову та 24-дюймовими дисками. Логотипи Maybach в центрах колісних дисків не обертаються разом з колесами, завжди зберігаючи своє положення. У лазерних діодних фарах також можна побачити візерунок, утворений логотипами бренду.

Фото: Mercedes-Maybach EQS Concept / Daimler

Всередині SUV пропонує найрозкішніше оздоблення та просторий салон з найновішими технологіями для комфорту та безпеки. Декор включає металеве оздоблення “рожеве золото”, найліпшу шкіру та підсвічування, колір якого можна змінювати.

Три величезних екрани Hyperscreen і не менш розкішний, ніж на задніх кріслах, декор призначені водію. А ще розумний асистент системи MBUX і прямокутне кермо. Сподіваємось, ця деталь концепту в серійному автомобілі буде замінена на більш традиційне кермо.

Mercedes-Maybach EQS обіцяний запас ходу близько 600 кілометрів на одному заряді та систему швидкісної зарядки. Не виключено, що двигуни позашляховик запозичить у седана EQS, що для кросовера EQS означатиме потужність у 330 – 515 к.с.