Електричний кросхетч отримав установку потужністю 483 кінських сили, режими Drift і Boost. Першу сотню електрокар розмінює за чотири секунди, після старту.

Genesis дозує інформацію про свій перший електрокар дрібними порціями. У серпні серійний GV60 представили публіці, а його технічні характеристики притримали донині, хоча давно не таємниця, що він уніфікований з Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Час появи у дилерів, ціни й терміни старту постачання покупцям залишаються невідомими.

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Як Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, преміальний Genesis GV60 також запропонують в одно- та двомоторному виконаннях із заднім та повним приводом, відповідно.

Технічні характеристики для південнокорейського ринку, показують стандартну модель із заднім приводом потужністю 225 кінських сил та 350 Ньютон-метрів крутного моменту, тоді як топова одномоторна версія пропонує 314 сил 605 Нм. Двомоторна повнопривідна версія має потужність до 429 кінських сил і 605 Нм, але також має режим Boost, який короткочасно підвищує потужність до 483 к.с. і 700 Нм.

Режим Boost триває лише 10 секунд, після натискання спеціальної кнопки на кермі. Це дозволяє GV60 розганятися до 100 км/год за чотири секунди, що трохи повільніше, ніж 3,5 секунди 577-сильного Kia EV6 GT.

Не вдаючись у подробиці, Genesis повідомляє, що у GV60 також є спеціальний режим “Дріфт”, який “забезпечує спортивну їзду, завдяки оптимізації розподілу тяги та гальмівної системи”.

На своєму внутрішньому ринку Genesis GV60 буде доступний виключно з акумуляторною батареєю на 77,4 кВт-год з підтримкою швидкої зарядки до 350 кВт та функцією двонапрямної зарядки.

Базова версія з заднім приводом здатна долати на одному заряді до 451 кілометр (280 миль) між зарядами, тоді як його еквівалент з повним приводом зможе пройти лише 400 кілометрів. Високопродуктивна Performance Model зменшує пробіг між зарядками до 368 кілометрів.

Довжина Genesis GV60 становить 4515 міліметрів при колісній базі у 2900 міліметрів, що збігається з базою EV6 і на 100 міліметрів менше, ніж в Ioniq 5. Кросхетч оснащується 19- та 21-дюймовими колісними дисками, має палітру з 11 кольорів кузову, п’ять варіантів оздоблення інтер'єру. GV60 оснащується системою цифрових дзеркал заднього виду і системою розпізнавання обличчя.

Фото: Genesis GV60 / Genesis