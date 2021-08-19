Розкішний суббренд Hyundai розкрив вигляд своєї нової моделі – повністю електричного кросовера Genesis GV60.

Марка Genesis показала зовнішні та внутрішні зображення своєї нової моделі GV60. Електрокар на основі тієї ж архітектури E-GMP, що й Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, виглядає самобутньо та безпомилково вказує на приналежність до марки Genesis.

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Кузов має пропорції подібні до Ioniq 5 та EV6, але жодних запозичень чи повторів у дизайні немає. Характерні “двоповерхові” фари GV60 дозволяють одразу впізнати у ньому Genesis. А от величезний отвір з решіткою в передньому бампері збиває з пантелику, адже більшість електромобілів мають глуху панель у цьому місці. У випадку GV60, повітроводи з переднього бампера охолоджують не радіатори, а високовольтні тягові акумулятори, розміщені в нижній частині кузова.

GV60 став першою моделлю Genesis з капотом, що заходить на колісні арки – це робить кузов більш обтічним та дозволяє зменшити лінії між сегментами кузову. У профіль GV60 виявляє простий, але стрімкий силует. Невеличкий задній спойлер, “закручений” догори, доповнює похилу лінію даху, надаючи кросоверу ще більш динамічний вигляд. Також не можна пропустити камери на місці традиційних дзеркал заднього виду.

Всередині погляд притягує кристалічна сфера на центральному тунелі. Це ручка перемикання, яка “інформує водіїв, коли транспортний засіб готовий до руху”. Кристальна сфера також забезпечує освітлення навколишнього середовища, коли автомобіль вимкнено, що додає естетики салону.

Марка Genesis ще оприлюднила технічні деталі щодо свого електромобіля, однак передбачається, що силову установку він отримає від Ioniq 5 та EV6. Ймовірно GV60 запропонують з батареями від 58 до 77,4 кВт-год, які забезпечать дальність пробігу на одному заряді понад 483 кілометри. Електрокар також повинен отримати 800-вольтову електричну систему, яка забезпечить найшвидшу зарядку, доступну на ринку.

Більше інформації, включаючи технічні характеристики та показники продуктивності, Genesis обіцяє оприлюднити протягом наступних місяців. На ринок новинка повинна вийти десь у 2022 році.

Фото: електричний кросовер Genesis GV60 / Genesis