Універсал отримав збільшений дорожній просвіт, переналаштовану підвіску та обвіс з нефарбованим пластиком.

Універсал, що прикидається позашляховиком, базується на комплектації Mercedes-Benz C-Class Avantgarde і спирається на його обладнання та список опцій.

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Концерн Daimler представить новий Mercedes-Benz C-Class All-Terrain на вересневому автосалоні у Мюнхені, а поки що знайомить з ним заочно. Продажі новинки в Європі стартують восени.

Універсал підвищеної прохідності збудований за тим же рецептом, що й старша модель E-Class All-Terrain. Додаткові 4 сантиметри кліренсу (загалом 16 см), пластиковий захист колісних арок та нефарбовані нижні частини бамперів, переналаштована підвіска та нові режими руху системи Dynamic Select: Offroad та Offroad+. Крім того, передбачено особливий режим роботи системи адаптивного освітлення на бездоріжжі.

Крос-універсал запропонують з бензиновим або дизельним мотором. 2-літровий бензиновй агрегат має потужність 258 кінських сил, а дизель такого ж об’єму має потужність у 200 сил, але кращий крутний момент. Обидва агрегати електрифіковані – 48-вольтовий стартер-генератор додає близько 20 кінських сил під час розгону. Трансмісія – 9-швидкісний “автомат” із приводом 4Matic, який передає 45 відсотків тяги на передню вісь, а решту – на задню.

У стандартній комплектації C-Class All-Terrain обладнується 17-дюймовими колісними дисками, а за доплату можна буде замовити 18- або 19-дюймові.

Фото: Mercedes-Benz C-Class All-Terrain / Daimler