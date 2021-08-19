Роскошный суббренд Hyundai раскрыл облик своей новой модели – полностью электрического кроссовера Genesis GV60.

Марка Genesis показала внешние и внутренние изображения своей новой модели GV60. Электрокар на основе той же архитектуры E-GMP, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, выглядит самобытно и безошибочно указывает на принадлежность к марке Genesis.

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Кузов имеет пропорции подобные Ioniq 5 и EV6, но никаких заимствований или повторов в дизайне нет. Характерные "двухэтажные" фары GV60 позволяют сразу узнать в нем Genesis. А вот огромное отверстие с решеткой в переднем бампере сбивает с толку, ведь большинство электромобилей имеют глухую панель в этом месте. В случае GV60, воздуховоды с переднего бампера охлаждают не радиаторы, а высоковольтные тяговые аккумуляторы, размещенные в нижней части кузова.

GV60 стал первой моделью Genesis с капотом, заходящим на колесные арки – это делает кузов более обтекаемым и позволяет уменьшить линии между сегментами кузова. В профиль GV60 показывает простой, но стремительный силуэт. Небольшой задний спойлер, "закрученный" кверху, дополняет наклонную линию крыши, придавая кроссоверу еще более динамичный вид. Также нельзя пропустить камеры на месте традиционных зеркал заднего вида.

Внутри взгляд притягивает кристаллическая сфера на центральном тоннеле. Это ручка переключения, которая “информирует водителей, когда транспортное средство готово к движению”. Кристальная сфера также обеспечивает освещение окружающей среды, когда автомобиль выключен, что добавляет эстетики салону.

Марка Genesis еще обнародовала технические детали относительно своего электромобиля, однако предполагается, что силовую установку он получит от Ioniq 5 и EV6. Вероятно GV60 предложат с батареями от 58 до 77,4 кВт-ч, которые обеспечат дальность пробега на одном заряде свыше 483 километра. Электрокар также должен получить 800-вольтовую электрическую систему, которая обеспечит самую быструю зарядку, доступную на рынке.

Больше информации, включая технические характеристики и показатели производительности, Genesis обещает обнародовать в течение следующих месяцев. На рынок новинка должна выйти где-то в 2022 году.

Фото: электрический кроссовер Genesis GV60 / Genesis