Электрический кроссхэтч получил установку мощностью 483 лошадиных силы, режимы Drift и Boost. Первую сотню электрокар разменивает за четыре секунды после старта.

Genesis дозирует информацию о своем первом электрокаре мелкими порциями. В августе серийный GV60 представили публике, а его технические характеристики придержали по сей день, хотя давно не секрет, что он унифицирован с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Время появления у дилеров, цены и сроки старта поставки покупателям остаются неизвестными.

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Как Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, премиальный Genesis GV60 также предложат в одно- и двухмоторном исполнениях с задним и полным приводом, соответственно.

Технические характеристики для южнокорейского рынка показывают стандартную модель с задним приводом мощностью 225 лошадиных сил и 350 Ньютон-метров крутящего момента, тогда как топовая одномоторная версия предлагает 314 сил 605 Нм. Двухмоторная полноприводная версия имеет мощность до 429 лошадиных сил и 605 Нм, но также имеет режим Boost, который кратковременно повышает мощность до 483 л. с. и 700 Нм.

Режим Boost длится всего 10 секунд, после нажатия специальной кнопки на руле. Это позволяет GV60 разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды, что немного медленнее, чем 3,5 секунды 577-сильного Kia EV6 GT. Не вдаваясь в подробности, Genesis сообщает, что в GV60 также есть специальный режим “Дрифт”, который “обеспечивает спортивную езду, благодаря оптимизации распределения тяги и тормозной системы”.

На своем внутреннем рынке Genesis GV60 будет доступен исключительно с аккумуляторной батареей на 77,4 кВт-ч с поддержкой быстрой зарядки до 350 кВт и функцией двонапрямної зарядки.

Базовая версия с задним приводом способна преодолевать на одном заряде до 451 км (280 миль) между зарядами, тогда как его эквивалент с полным приводом сможет пройти лишь 400 километров. Высокопроизводительная Performance Model уменьшает пробег между зарядками до 368 километров.

Длина Genesis GV60 составляет 4515 миллиметров при колесной базе в 2900 миллиметров, что совпадает с базой EV6 и на 100 миллиметров меньше, чем в Ioniq 5. Кросхетч оснащается 19- и 21-дюймовыми колесными дисками, имеет палитру из 11 цветов кузова, пять вариантов отделки интерьера. GV60 оснащается системой цифровых зеркал заднего вида и системой распознавания лица.

Фото: Genesis GV60 / Genesis