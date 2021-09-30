Поклонники марки Acura ожидают пятое поколение Integra, обещанное производителем летом этого года. Тем временем в Китае стартовали продажи Honda Integra – переработанного Civic 11 поколения.

В августе Acura сделала неожиданное объявление, анонсировав выход пятого поколения модели Integra, которая выпускалась с 1985 по 2006 годы. Так же неожиданно материнская марка Honda только что презентовала Honda Integra – компактный седан на основе 11 поколения Civic для китайского рынка.

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Honda Integra будет выпускать совместное предприятие Guangqi Honda в Гуанчжоу, тогда как Honda Civic, на котором он базируется, выпускают в Ухане силами совместного предприятия Dongfeng Honda. Две модели в значительной степени идентичны, но Integra выглядит более гладкой, благодаря ее более тонким матричным фарам вдоль увеличенной радиаторной решетки.

Фото: Honda Integra 2022 для Китая / Motor1

Задние светодиодные фонари стали меньше и “острее”. Двойные наконечники выхлопных труб и тонкий спойлер крышки багажника, диффузор, разделенный на две части встроенным противотуманным светом, формируют вид модели Honda Integra сзади. Свежие цвета, такие как изумрудно-голубой и огненно-желтый, еще больше отделяют его от обычного Civic. Также китайский седан Integra красуется особыми 18-дюймовыми колесами, которых нет у Civic.

Интерьер новинки производитель не показал, но очень вероятно, что он будет полностью перенесен из Civic. Двигатели в настоящее время также остаются загадкой, хотя надпись 240 Turbo на крышке багажника указывает, что автомобиль имеет 240 Нм, которые способен развивать 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Civic, который генерирует 180 л. с. мощности и передает ее на передние колеса через CVT. В случае китайской Honda Integra трансмиссия будет 6-скоростной механической.

Новая Honda появится в продаже до конца года, цены будут объявлены ближе к старту продаж. Что касается нового поколения Acura Integra – пятидверного лифтбека, то его планируют представить в 2022 году.