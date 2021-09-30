Шанувальники марки Acura очікують на п'яте покоління Integra, обіцяне виробником влітку цього року. Тим часом у Китаї стартували продажі Honda Integra – переробленого Civic 11 покоління.

У серпні Acura зробила несподіване оголошення, анонсувавши вихід п‘ятого покоління моделі Integra, яка випускалась з 1985 по 2006 роки. Так само несподівано материнська марка Honda щойно презентувала Honda Integra – компактний седан на основі 11 покоління Civic для китайського ринку.

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Honda Integra випускатиме спільне підприємство Guangqi Honda у Гуанчжоу, тоді як Honda Civic, на якому він базується, випускають в Ухані силами спільного підприємства Dongfeng Honda. Дві моделі значною мірою ідентичні, але Integra виглядає більш гладкою, завдяки її тоншим матричним фарам обабіч збільшеної радіаторної решітки.

Фото: Honda Integra 2022 для Китаю / Motor1



Задні світлодіодні ліхтарі стали меншими та “гострішими”. Подвійні наконечники вихлопних труб та тонкий спойлер кришки багажника, дифузор, розділений на дві частини вбудованим протитуманним світлом, формують вигляд моделі Honda Integra ззаду. Свіжі кольори, такі як смарагдово-блакитний та вогняно-жовтий, ще більше відділяють його від звичайного Civic. Також китайський седан Integra красується особливими 18-дюймовими колесами, яких немає у Civic.

Інтер’єр новинки виробник не показав, але дуже ймовірно, що він буде повністю перенесений з Civic. Двигуни наразі також залишаються загадкою, хоча напис 240 Turbo на кришці багажника вказує, що автомобіль має 240 Нм, які здатен розвивати 1,5-літровий чотирициліндровий двигун Civic, який генерує 180 к.с. потужності та передає її на передні колеса через CVT. У випадку китайської Honda Integra, трансмісія буде 6-швидкісною механічною.

Нова Honda з’явиться у продажу до кінця року, ціни будуть оголошені ближче до старту продажів. Що стосується нового покоління Acura Integra – п'ятидверного ліфтбека, то його планують представити у 2022 році.