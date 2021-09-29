Хоча японський бренд розмістив у своєму Twitter відео з демонстрацією новинки, фактично, воно показує фотознімок з доданими спецефектами.

У серпні Acura розмістила на своїй сторінці в Instagram відео з передньою фарою майбутньої новинки, а цього разу розщедрилась на схожий ролик, який демонструє вже значно більшу частину машини – корму з ракурсу три чверті.

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Попри те, що Integra має ту саму мову дизайну, що й седан ILX, кузов ліфтбек надає йому більш динамічного вигляду. Єдина інформація, наявна про автомобіль наразі – це підпис до зображення, який обіцяє, що “Integra повертається у 2022 році. Integra п'ятого покоління буде преміальною. Спортивний компактний із ефектним п'ятидверним дизайном. Абсолютно нова Integra буде представлена у 2022 році”.

Integra традиційно була тісно пов’язана із Honda Civic. Випуск моделі Integra четвертого покоління Acura припинила у 2006 році. У чотирьох попередніх поколіннях Acura Integra заслужила визнання, як чудове спортивне купе / хетчбек компактного класу, хоча в історії були й чотиридверні Integra. Але в новому поколінні ця модель стане чотиридверним купе.

Попередній тізер Acura Integra 2022: