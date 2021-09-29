Хотя японский бренд разместил в своем Twitter видео с демонстрацией новинки фактически оно показывает фотографию с приложенными спецэффектами.

В августе Acura разместила на своей странице в Instagram видео с передней фарой будущей новинки, а в этот раз расщедрилась на похожий ролик, демонстрирующий уже значительно большую часть машины – корма с ракурса три четверти.

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Несмотря на то, что Integra имеет тот же язык дизайна, и седан ILX, кузов лифтбек придает ему более динамичный вид. Единственная информация, имеющаяся об автомобиле пока – это подпись к изображению, который обещает, что "Integra возвращается в 2022 году. Integra пятого поколения будет премиальной. Спортивный компактный с эффектным пятидверным дизайном. Абсолютно новая Integra будет представлена ​​в 2022 году".

Integra традиционно была тесно связана с Honda Civic. Выпуск модели Integra четвертого поколения Acura прекратила в 2006 году. В четырех предыдущих поколениях Acura Integra заслужила признание, как замечательное спортивное купе/хэтчбек компактного класса, хотя в истории были и четырехдверные Integra. Но в новом поколении эта модель станет четырехдверным купе.

Предыдущий тизер Acura Integra 2022: