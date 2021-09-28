Официальная премьера спорткара состоится менее чем через месяц.

"Убийца суперкаров" от Chevrolet имеет новую облицовку и кузовные панели, которых нет у базового Corvette Stingray C8. Топовая спортивная модификация уже через несколько недель будет представлена ​​официально, а пока производитель позволил увидеть новинку на официальной фотографии.

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Corvette Z06 имеет новые бамперы, радиаторную решетку, сплиттер и воздухозаборники, облегченные колесные диски, карбоновые детали на боковых воздуховодах. У автомобиля, показанного на фото, отсутствует антикрыло, замеченное на замаскированных прототипах, что может означать, что спойлер будет дополнительной опцией для спорткара.

Премьера нового Corvette Z06 состоится 26 октября. Ожидается, что спорткар получит 5,5-литровый атмосферный мотор V8 мощностью около 650 л.с. и 815 Нм крутящего момента. В продаже Chevrolet Corvette Z06 должен появиться в 2022 году, однако никаких сроков производитель не называл.

В течение последующих лет линейку Corvette должны пополнить версии Grand Sport (500-600 л.с.) и Corvette ZR1 (850 л.с.), а флагманом будет первый в своем роде гибрид – 1000-сильный Chevrolet Corvette C8 Zora.