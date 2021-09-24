Обычно машины в ограниченных сериях являются прерогативой дорогих и люксовых брендов, но чешская народная марка считает, что некоторая уникальность не помешает и покупателям Skoda.

1895 электромобилей в исполнении Founders Edition чествуют основателей Skoda – Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, которые в 1895 году основали фирму Laurin & Klement, позже ставшую “Шкодой”.

Узнайте также: Skoda представила самую мощную версию своего электрического кроссовера – Enyaq Sportline iV 80x

50 электрических кроссоверов Skoda Enyaq iV Founders Edition предназначены для рынка Великобритании – там автомобили уже доступны для заказа по цене 46 725 фунтов стерлингов (1 699 610 гривен). Остальные электрокары разойдутся по другим европейским рынкам.

Машины в особом исполнении доступны лишь в двух цветах кузова, показанных на фотографиях. Покупателям доступна возможность выбора дизайна 21-дюймовых колесных дисков и отделки интерьера. Стандартно кроссовер оснащен серебристыми рейлингами на крыше, радиаторной решеткой с подсветкой.

Внутри, на руле есть табличка с обозначением серийного номера автомобиля, педали с алюминиевыми накладками и боковое стекло с улучшенной функцией приглушения шума. Список стандартного оснащения включает парковочные датчики, камеры заднего вида, беспроводную зарядку для смартфонов и систему бесключевого доступа.

В движение Skoda Enyaq iV Founders Edition приводится электромотором на задней оси, мощностью в 201 л. с., который питается от аккумулятора емкостью 82 кВт * ч. С этим мотором кроссовер развивает скорость в 100 км/ч за 8,2 секунды после старта, а батарея обеспечивает пробег в 532 км без подзарядки. Система скоростной зарядки позволяет подпитать аккумулятор до 80% за 38 минут.

Фото: Skoda Enyaq iV Founders Edition / Skoda