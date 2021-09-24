Зазвичай машини в обмежених серіях є прерогативою дорогих і люксових брендів, але чеська народна марка вважає, що деяка унікальність не завадить і покупцям Skoda.

1895 електромобілів у виконанні Founders Edition вшановують засновників Skoda – Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента, які у 1895 році започаткували фірму Laurin & Klement, котра пізніше стала “Шкодою”.

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50 електричних кросоверів Skoda Enyaq iV Founders Edition призначені для ринку Великобританії – там автомобілі вже доступні для замовлення за ціною 46 725 фунтів стерлінгів (1 699 610 гривень). Решта електрокарів розійдеться по інших європейських ринках.

Машини в особливому виконанні доступні лише у двох кольорах кузову, показаних на фотографіях. Покупцям доступна можливість вибору дизайну 21-дюймових колісних дисків та оздоблення інтер’єру. Стандартно кросовер оснащений сріблястими рейлінгами на даху, радіаторною решіткою з підсвічуванням.

Всередині, на кермі є табличка з позначенням серійного номера автомобіля, педалі з алюмінієвими накладками та бічне скло з поліпшеною функцією приглушення шуму. Список стандартного оснащення включає паркувальні датчики, камери заднього виду, бездротову зарядку для смартфонів та систему безключового доступу.

У рух Skoda Enyaq iV Founders Edition приводиться електромотором на задній осі, потужністю у 201 к.с., який живиться від акумулятора ємністю 82 кВт*год. З цим мотором кросовер розвиває швидкість у 100 км/год за 8,2 секунди, після старту, а батарея забезпечує пробіг у 532 км без підзарядки. Система швидкісної зарядки дозволяє підживити акумулятор до 80% за 38 хвилин.

Фото: Skoda Enyaq iV Founders Edition / Skoda