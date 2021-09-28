Офіційна прем'єра спорткара відбудеться менш ніж за місяць.

“Вбивця суперкарів” від Chevrolet має нове облицювання та кузовні панелі, яких немає у базового Corvette Stingray C8. Топова спортивна модифікація вже через кілька тижнів буде представлена офіційно, а поки виробник дозволив побачити новинку на офіційній фотографії.

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Corvette Z06 має нові бампери, радіаторні грати, сплітер та повітрозабірники, полегшені колісні диски, карбонові деталі на бічних повітроводах. У автомобіля, показаного на фото, відсутнє антикрило, помічене на замаскованих прототипах, що може означати, що спойлер буде додатковою опцією для спорткара.

Прем’єра нового Corvette Z06 відбудеться 26 жовтня. Очікується, що спорткар отримає 5,5-літровий атмосферний мотор V8 потужністю близько 650 к.с. і 815 Нм крутного моменту. У продажу Chevrolet Corvette Z06 повинен з’явитись у 2022 році, однак жодних термінів виробник не називав.

Протягом наступних років лінійку Corvette повинні поповнити версії Grand Sport (500-600 к.с.) та Corvette ZR1 (850 к.с.), а флагманом буде перший у своєму роді гібрид – 1000-сильний Chevrolet Corvette C8 Zora.