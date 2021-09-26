14:19, 26 вересня 0

Він виглядає, немов прилетів з іншої планети. Два різні мотори працюють напрочуд злагоджено. А його салону та обладнанню можуть позаздрити більшість преміум-авто. І все це – корейський компактний кросовер.

Hyundai Tucson не може залишити байдужим нікого. Складні грані кузова, об'ємні накладки коліс та пороги, фари, замасковані в прорізи решітки радіатора, задні ліхтарі гостро-трикутних форм – все це нагадує космічний корабель. Поки що він нечастий гість на українських дорогах, тож такому прибульцю увага забезпечена. А коли Tucson на трасі наближається до авто попереду, той мимоволі звільняє смугу руху… Так, зовні Hyundai Tucson надзвичайно ефектний.

Але у нас Tucson Hybrid, та ще й у максимальній комплектації Top, яка розкриває усі технологічні переваги моделі. Матеріали салону якісні та приємні на дотик.

Перед очима водія – не просто панель приладів, а кольоровий екран з дизайном планшета. В ньому спідометр з тахометром – "картинка", яку можна змінювати відповідно до уподобання. На додаток, при переміщенні важеля вказівника повороту замість одного з цих приладів з'являється картинка з відеокамери з тієї сторони, куди водій зібрався маневрувати. А оскільки зображення під дещо іншим кутом, ніж в дзеркалі, то можна побачити більше інформації, тож це збільшує безпеку маневру.

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На середній панелі – екрани мультимедіа та клімат-контролю. Всі кнопки сенсорні, керуються дотиком. Важеля коробки передач нема: напрямок їзди перемикається кнопками, а режими руху – джойстиком. Адепти "фізичних" кнопок та "справжніх" важелів будуть розчаровані, однак це авто не для них. Керувати основними функціями зручно, а шукати налаштування не треба – все інтуїтивно зрозуміло.

Ще одна інновація стосується системи вентиляції. Окрім звичайних режимів в Tucson присутній режим "дифузія", коли повітря розподіляється через вузенькі отвори по всьому периметру салону невеликими порціями. Тобто якщо салон треба швидко охолодити або нагріти, сильний потік повітря не йде через дефлектори, а м'яко розподіляється по салону.

Мабуть, не варто згадувати про USB-роз'єми на обох рядах, що підсвічуються, безконтактну зарядку телефона, AppleCarPlay – було б дивно, якби у цьому авто-смартфоні всього цього не було. А от вдосталь простору на другому ряду сидінь, тризонний клімат-контроль, підігрів усіх крісел та вентиляція передніх треба подякувати конструкторам – не в усіх компактних кросоверах цього класу такі зручності. А ще багажник зі зручними відділеннями та автоматичним замиканням дверей багажника.

А чого я не зустрічав жодному сучасному автомобілі, окрім цього Tucson – це режими звукового супроводу "Звуки природи". Можна вибрати звук дощу, прибою моря, тріскотні каміну, рипіння снігу чи метушні в кафе. І ці звуки настільки реалістичні, а шумоізоляція салону настільки якісна, що такий супровід на час тесту замінив мені музику з радіо чи смартфону.

Під капотом тут два мотори, адже Tucson Hybrid має так звану паралельну гібридну силову установку. Тобто бензиновий і електричний мотори доповнюють один одного – їхня загальна потужність становить аж 230 к.с., а крутний момент сягає 265 Нм в діапазоні від майже холостих 1500 до 4500 обертів на хвилину.

Це дає таке стрімке відчуття розгону, ніби капотом літрів п'ять! Машина стрімко стартує як з місця, так і потужно прискорюється під час обгонів. Згідно з технічними характеристиками на розгін до сотні Tucson Hybrid потрібно 8,3 секунди, але за відчуттями – набагато менше. Цікаво, що суто електричного режиму тут немає, а от економічний та спортивний – є.

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Про те, що автомобіль гібридний, нагадує абсолютно беззвучний старт у дворі та така ж неспішна їзда у ньому. Друзі кажуть, що це авто для шпигунів, адже підкрадається воно непомітно і так само – зникає. Деколи бензиновий двигун вимикається і на більших швидкостях, а під час гальмування внаслідок рекуперації він наповнює енергію літій-іонний полімерний акумулятор ємністю 1,49 кВт-год, який розміщений під задніми сидіннями.

Гібридна силова установка не дає бензиновому мотору розвинути значний апетит. Заводські дані – від 4,8 літрів на сотню в місті до 5,8 – на трасі. Реальна витрата не підіймається вище 7,0 – 7,5 літрів, а для кросовера С-класу це дуже пристойний показник, не завжди доступний навіть дизелю.

Компактні розміри та гострі налаштування керма з такою динамікою роблять Tucson Hybrid дуже маневреним кросовером. А повний привод надає впевненості на мокрих дорогах. Адже незважаючи на крутий обвіс, 4х4 тут точно не для бездоріжжя – кліренс всього 17 см.

Підвіска комфортна, хоча великі нерівності не любить – відгукується неприємним звуком. Натомість вона непогано втримує високий кросовер на віражах, щоб пасажири не вистрибували з сидінь.

Маневрувати на парковці допомагають набір камер, які видають якісну картину на монітор не лише "зверху" над автомобілем, але й поблизу коліс. Таким чином, ми бачимо, наскільки близько колесо близько до бордюру чи іншої перешкоди, тому пошкодити красивий диск малореально.

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Hyundai Tucson Hybrid має величезну кількість систем безпеки. Наприклад, він загальмує, якщо повертати ліворуч, а навпроти буде їхати автомобіль. Між пасажирами переднього ряду є додаткова подушка безпеки, щоб вони не зіткнулись при ударі збоку. Також машина зупиниться, якщо під час руху заднім ходом система виявить рух автомобіля, велосипедиста або пішохода. А ще Tucson може зайняти своє паркувальне місце абсолютно без водія, орієнтуючись на лінії розмітки та машини навколо. Це дуже зручно, коли місця для машини на стоянці настільки обмаль, що машина влізає, а от відчинити двері та вийти з неї нереально. Керувати такою процедурою можна з ключа-брелока автомобіля.

Таким чином, яскрава та футуристична зовнішність Hyundai Tucson Hybrid підкріплюється величезною кількістю інноваційних та напрочуд зручних рішень, які недоступні у конкурентів. Така перевага має єдиний недолік – високу ціну, яка наближається до кросоверів преміум-сегменту. Але і в них не знайдеш більшості тих інноваційних рішень, які пропонують корейці в цьому космічному кросовері. Звичайно, існують і більш дешеві версії Tucson, але вони разом з ціною втратять багато "фішок", які переводять цю модель до статусу смарт-авто.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк