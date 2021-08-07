Він приєднується до відносно короткого списку найкращих моделей класу компактних кросоверів.

Окрім того, що Hyundai Tucson нового покоління став більшим, гарнішим, технологічнішим та отримав нові силові агрегати, включаючи гібридні установки, кросовер також показав кращі результати у випробуваннях безпеки американського дослідницького центру IIHS.

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Hyundai Tucson 2021 модельного року отримав найвищу оцінку організації – Top Safety Pick +, тоді як попередня модель мала рейтинг без “+”. Ця нагорода стосується всіх версій кросовера, завдяки належній роботі фар.

У краш-тестах Tucson отримав оцінку “Добре” в кожній категорії. Він також отримав оцінку “Superior” за всі тести запобігання аваріям, як зі стандартними, так і з додатковими системами. Фари на верхніх комплектаціях Tucson також отримали гарну оцінку, тоді як стандартні фари спромоглись показати “прийнятний” результат. Безпека маленьких пасажирів у дитячих кріслах також заслужила оцінку “Прийнятно”.

Tucson 2021 приєднався до відносно короткого списку компактних кросоверів із рейтингом Top Safety Pick +. Титулованими моделями є: Ford Bronco Sport, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Nissan Rogue (X-Trail), Subaru Forester та Volvo XC40.

Фото: Hyundai Tucson 2021 року / Autoblog