Он присоединяется к относительно короткому списку лучших моделей класса компактных кроссоверов.

Кроме того, что Hyundai Tucson нового поколения стал больше, красивее, более технологичным и получил новые силовые агрегаты, включая гибридные установки, кроссовер также показал лучшие результаты в испытаниях безопасности американского исследовательского центра IIHS.

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Hyundai Tucson 2021 модельного года получил высшую оценку организации – Top Safety Pick+, тогда как предыдущая модель имела рейтинг без "+". Эта награда касается всех версий кроссовера, благодаря надлежащей работе фар.

В краш-тестах Tucson получил оценку "Хорошо" в каждой категории. Он также получил оценку "Superior" за все тесты предотвращения аварий, как со стандартными, так и с дополнительными системами. Фары на верхних комплектациях Tucson также получили высокую оценку, тогда как стандартные фары смогли показать "приемлемый" результат. Безопасность маленьких пассажиров в детских креслах также заслужила оценку "Приемлемо".

Tucson 2021 присоединился к относительно короткому списку компактных кроссоверов с рейтингом Top Safety Pick+. Титулованными моделями являются: Ford Bronco Sport, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Nissan Rogue (X-Trail), Subaru Forester и Volvo XC40.

Фото: Hyundai Tucson 2021 года / Autoblog