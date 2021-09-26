14:19, 26 сентября 0

Он выглядит, словно прилетел с другой планеты. Два разных мотора работают удивительно слаженно. А его салону и оборудованию могут позавидовать большинство премиум-автомобилей. И все это – корейский компактный кроссовер.

Hyundai Tucson не может оставить равнодушным никого. Сложные грани кузова, большие накладки колес и пороги, фары, замаскированные в прорези решетки радиатора, задние фонари остро треугольных форм – все это напоминает космический корабль.

Пока он нечастый гость на украинских дорогах, поэтому такому пришельцу внимание обеспечено. А когда Tucson на трассе приближается к автомобилю впереди, тот невольно освобождает полосу движения... Да, внешне Hyundai Tucson очень эффектный.

Но у нас Tucson Hybrid, да еще и в максимальной комплектации Top, которая раскрывает все технологические преимущества модели.

Материалы салона качественные и приятные на ощупь. Перед глазами водителя – не просто панель приборов, а цветной экран с дизайном планшета. В нем спидометр с тахометром – "картинка", которую можно изменять в соответствии с собственными предпочтениями. В дополнение, при перемещении рычага указателя поворота вместо одного из этих приборов появляется картинка с видеокамеры с той стороны, куда водитель собрался маневрировать. А поскольку изображение под несколько иным углом, чем в зеркале, то можно увидеть больше информации, а это увеличивает безопасность маневра.

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На средней панели – экраны мультимедиа и климат-контроля. Все кнопки сенсорные, работают по прикосновению. Рычага коробки передач нет: направление езды переключается кнопками, а режимы движения – джойстиком. Адепты "физических" кнопок и "настоящих" рычагов будут разочарованы, однако этот автомобиль и не для них. Управлять основными функциями удобно, а искать настройки не надо – все интуитивно понятно.

Еще одна инновация касается системы вентиляции. Кроме обычных режимов в Tucson присутствует режим "диффузия", когда воздух распределяется через узкие отверстия по всему периметру салона небольшими порциями. То есть если салон надо быстро охладить или нагреть, сильный поток воздуха не идет через дефлекторы, а мягко распределяется по салону.

Пожалуй, не стоит упоминать о USB-разъемах на обоих рядах с подсветками, бесконтактной зарядке телефона, AppleCarPlay – было бы странно, если бы в этом авто-смартфоне всего этого не было. А вот за много пространства на втором ряду сидений, трехзонный климат-контроль, подогрев всех кресел и вентиляцию передних надо поблагодарить конструкторов – не во всех компактных кроссоверах этого класса есть такие удобства. А еще багажник с удобными отделениями и автоматическим запиранием дверей.

А чего я не встречал ни в одном современном автомобиле, кроме этого Tucson – это режимов звукового сопровождения "Звуки природы". Можно выбрать звук дождя, прибоя моря, трескотни камина, скрип снега или суеты в кафе. И эти звуки настолько реалистичны, а шумоизоляция салона настолько качественная, что такое сопровождение на время теста заменило мне музыку с радио или смартфона.

Под капотом здесь два мотора, ведь Tucson Hybrid имеет так называемую параллельную гибридную силовую установку. То есть бензиновый и электрический моторы дополняют друг друга – их общая мощность составляет до 230 л.с., а крутящий момент достигает 265 Нм в диапазоне от почти холостых 1500 до 4500 оборотов в минуту.

Это дает такое стремительное ощущение разгона, будто под капотом литров пять! Машина стремительно стартует как с места, так и мощно ускоряется при обгонах. Согласно техническим характеристикам на разгон до сотни Tucson Hybrid нужно 8,3 секунды, но по ощущениям – гораздо меньше. Интересно, что чисто электрического режима здесь нет, а вот экономичный и спортивный – есть.

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О том, что автомобиль гибридный, напоминает абсолютно беззвучный старт во дворе и такая же неспешная езда на нем. Друзья говорят, что это авто для шпионов, ведь подкрадывается оно незаметно и так же – исчезает. Иногда бензиновый двигатель выключается и на больших скоростях, а при торможении в результате рекуперации он наполняет энергией литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 1,49 кВт-ч, который размещен под задними сиденьями.

Гибридная силовая установка не дает бензиновому мотору развить значительный аппетит. Заводские данные – от 4,8 литров на сотню в городе до 5,8 – на трассе. Реальный расход не поднимается выше 7,0 – 7,5 литров, а для кроссовера С-класса это очень приличный показатель, не всегда доступный даже дизелю.

Компактные размеры и острые настройки руля с такой динамикой делают Tucson Hybrid очень маневренным кроссовером. А полный привод придает уверенности на мокрых дорогах. Ведь несмотря на крутой обвес, 4х4 здесь точно не для бездорожья – клиренс всего 17 см.

Подвеска комфортная, хотя большие неровности не любит – отзывается неприятным звуком. Вместо этого она неплохо удерживает высокий кроссовер на виражах, чтобы пассажиры не выпрыгивали из сидений.

Маневрировать на парковке помогают набор камер, которые выдают качественную картину на монитор не только "сверху" над автомобилем, но и возле колес. Таким образом, мы видим, насколько колесо близко к бордюру или другому препятствию, поэтому повредить красивый диск нереально.

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Hyundai Tucson Hybrid имеет огромное количество систем безопасности. Например, он затормозит, если поворачивать налево, а напротив будет ехать автомобиль. Между пассажирами переднего ряда есть дополнительная подушка безопасности, чтобы они не столкнулись при ударе сбоку. Также машина остановится, если во время движения задним ходом система обнаружит движение автомобиля, велосипедиста или пешехода. А еще Tucson может занять парковочное место абсолютно без водителя, ориентируясь на линии разметки и машины вокруг. Это очень удобно, когда места для машины на стоянке настолько мало, что машина влезает, а вот открыть дверь и выйти из нее невозможно. Управлять такой процедурой можно с помощью ключа-брелока автомобиля.

Таким образом, яркая и футуристическая внешность Hyundai Tucson Hybrid подкрепляется огромным количеством инновационных и удивительно удобных решений, которые недоступны для конкурентов. У такого преимущества есть единственный недостаток – высокая цена, которая приближается к кроссоверам премиум-сегмента. Но и в них не найдешь большинства тех инновационных решений, которые предлагают корейцы в этом космическом кроссовере. Конечно, существуют и более дешевые версии Tucson, но они вместе с ценой потеряют много "фишек", которые переводят эту модель в статус смарт-авто.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк