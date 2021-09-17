Как некоторые современные смартфоны, GV60 будет узнавать лицо владельца и отпирать для него двери и запускать двигатель.

В августе премиальный суббренд Hyundai представил свой первый электромобиль – компактный кроссовер Genesis GV60, который делит платформу с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Теперь же бренд сообщил, что новинка будет иметь интересную технологическую функцию Face Connect.

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Благодаря системе Face Connect, электрические кроссоверы Genesis GV60 смогут узнавать владельца в лицо, чтобы открывать для него двери. Это избавит владельцев от необходимости носить в кармане физический ключ.

Face Connect использует камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIR), которая сможет распознавать лица даже ночью и в дождливую погоду. В память автомобиля можно будет внести изображения не более двух человек, для каждого из которых создается отдельный профиль с настройками руля, сиденья, проекционного дисплея, зеркал и мультимедийной системы. Все настройки под водителя машина проводит автоматически, узнав лицо того, кто садится за руль.

Для запуска мотора ключ тоже не понадобится, поскольку включить этот гаджет на колесах можно с помощью сканера отпечатка пальца. Также сканер отпечатка является идентификатором для оплаты парковки в режиме Valet Mode – раньше для оплаты нужно было каждый раз вводить PIN-код.

Кроме того, Genesis сообщает, что GV60 будет иметь улучшенную функцию беспроводного обновления программного обеспечения, которая теперь позволяет загружать новый софт для тормозной системы, подвески, рулевого управления и подушек безопасности, а не только для навигации, проекционного дисплея и приборов, как раньше.

Фото: Genesis GV60 / Genesis