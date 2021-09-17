Як деякі сучасні смартфони, GV60 впізнаватиме обличчя власника і відмикатиме для нього двері та запускатиме двигун.

У серпні преміальний суббренд Hyundai представив свій перший електромобіль – компактний кросовер Genesis GV60, який ділить платформу з Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Тепер же бренд повідомив, що новинка матиме цікаву технологічну функцію Face Connect.

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Завдяки системі Face Connect, електричні кросовери Genesis GV60 зможуть впізнавати власника в обличчя, щоб відкривати для нього двері. Це позбавить власників необхідності носити в кишені фізичний ключ.

Face Connect використовує камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIR), яка зможе розпізнавати обличчя навіть вночі та в дощову погоду. У пам’ять автомобіля можна буде внести зображення не більше двох осіб, для кожного з яких створюється окремий профіль з налаштуваннями керма, сидіння, проєкційного дисплея, дзеркал та мультимедійної системи. Усі налаштування під водія машина проводить автоматично, упізнавши обличчя того, хто сідає за кермо.

Для запуску мотора ключ теж не знадобиться, оскільки ввімкнути цей гаджет на колесах можна за допомогою сканера відбитка пальця. Також сканер відбитка є ідентифікатором для оплати паркування в режимі Valet Mode – раніше для оплати потрібно було щоразу вводити PIN-код.

Крім того, Genesis повідомляє, що GV60 матиме покращену функцію бездротового оновлення програмного забезпечення, яка тепер дозволяє завантажувати новий софт для гальмівної системи, підвіски, кермового управління та подушок безпеки, а не лише для навігації, проєкційного дисплея та приладів, як раніше.

Фото: Genesis GV60 / Genesis